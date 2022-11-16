Зеленский настаивает, что упавшая в Польше ракета не была украинской

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", - приводит агентство Интерфакс-Украина слова Зеленского, сказанные в среду в Киеве журналистам.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар. Мы должны участвовать в расследовании. Я хочу, чтобы мы были справедливыми, и если это было использование нашей ПВО, то я хочу доказательств этого", - указал Зеленский.

По словам Зеленского, он получил доклады от командования ВСУ и воздушных сил и "не может им не доверять", пишет Русская служба ВВС.

Зеленский также считает, что Украину нужно допустить к месту инцидента.

Напомним, во вторник во время массированного обстрела Россией Украины на территорию Польши упала ракета, в результате чего погибли два человек, и изначально прозвучала информация, что ракета была российской.

Однако в среду должностные лица как Польши, так и НАТО допустили, что наиболее вероятная версия - в Польшу упала ракета украинской ПВО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия как государство-агрессор несет полную ответственность за этот инцидент.