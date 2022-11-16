Ср, 16.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Зеленский настаивает, что упавшая в Польше ракета не была украинской

rus.tvnet.lv
Зеленский настаивает, что упавшая в Польше ракета не была украинской
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
В Польше во вторник упала ракета
В Польше во вторник упала ракета Фото: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, заявил, что упавшая во вторник в Польше ракета - не украинская.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", - приводит агентство Интерфакс-Украина слова Зеленского, сказанные в среду в Киеве журналистам.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар. Мы должны участвовать в расследовании. Я хочу, чтобы мы были справедливыми, и если это было использование нашей ПВО, то я хочу доказательств этого", - указал Зеленский.

По словам Зеленского, он получил доклады от командования ВСУ и воздушных сил и "не может им не доверять", пишет Русская служба ВВС.

Зеленский также считает, что Украину нужно допустить к месту инцидента.

Напомним, во вторник во время массированного обстрела Россией Украины на территорию Польши упала ракета, в результате чего погибли два человек, и изначально прозвучала информация, что ракета была российской.

Однако в среду должностные лица как Польши, так и НАТО допустили, что наиболее вероятная версия - в Польшу упала ракета украинской ПВО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия как государство-агрессор несет полную ответственность за этот инцидент.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Pекомендуем

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх