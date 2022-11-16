1500 солдат и большое количество техники. В Риге состоится военный парад

18 ноября в 13:30 в Риге, на набережной 11 ноября, состоится военный парад вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также подведомственных Министерству внутренних дел учреждений и подразделений Яунсардзе.

Парад, в котором примут участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, пройдет под командованием полковника Рейниса Башко и будет принят главнокомандующим вооруженными силами государства, президентом Эгилом Левитсом, министром обороны Артисом Пабриксом и командиром НВС Латвии генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем.

Со знаменной группой выйдут и солдаты союзных войск из Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США, бок о бок с которыми латвийские военнослужащие ежедневно выполняют задачи как в международных операциях, так и приобретают навыки в ходе военной подготовки в Латвии и за рубежом.

В этом году в параде также примет участие знаменная группа Украины. Как указали в министерстве, поддержка оборонной отрасли, оказанная украинской армии, составляет около 300 млн евро, и в нее входят зенитные и противотанковые ракетные комплексы, артиллерия, вертолеты, дроны, боеприпасы и индивидуальное снаряжение солдат.

Залп 21 нации в честь годовщины провозглашения независимости страны осуществит 17-й батальон боевого обеспечения Земессардзе с дамбы АВ.

Кроме того, 18 ноября с 11:00 до 16:00 на причале Рижского пассажирского порта Национальные вооруженные силы приглашают всех желающих посетить выставку военной техники и снаряжения латвийских и союзных вооруженных сил.