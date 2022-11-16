"Кричали и искали девочку". В Литве по школе бегали взрослые с топором

В понедельник полиция Кедайняя получила вызов наивысшей опасности или "категории А" в одну из местных гимназий. В школу пришли мужчина 1990 года рождения, женщина 1985 года рождения и еще один мужчина, они кричали, употребляли нецензурные слова и выражали недовольство работой сотрудников школы.

Мужчина 1990 года рождения ходил по коридорам гимназии и заглядывал в классы, в которых в тот момент шли уроки. Школьников он не трогал - он кричал, что ищет конкретную девочку, и шел дальше.

"Три человека, вломившихся в школу, вели себя агрессивно, кричали, угрожали и не вступали в переговоры. Наши сотрудники среагировали продуманно, конструктивно и профессионально - предусмотрительно у мужчины отняли топор и вызвали полицию.

Мы все по-прежнему в шоке в связи с этим инцидентом. Мы повторно обсудили действия школьников и сотрудников для обеспечения безопасности вместе с муниципальной администрацией Кедайняйского района", - рассказала директор прогимназии Тереза Сотник.

Как рассказал изданию Rinkos aikštės один из родителей - в школу проникли мать и дедушка одного из детей, которые хотели в медучреждении выяснить взаимоотношения между учениками.

В ходе происшествия люди не пострадали, всех троих нарушителей спокойствия полиция задержала у школы и отвезла в участок. Родители детей рассказали, что это - не первый раз, когда в гимназии возникают инциденты, связанные с младшим ребенком нападавших.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.