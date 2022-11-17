Выявлено 450 новых случаев Covid-19

Вчера сделано 2685 теста на Covid-19, 16,8% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 278,9 до 276,4 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6082 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 959 019 случая заражения.