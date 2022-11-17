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Выявлено 450 новых случаев Covid-19

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 450 новых случаев Covid-19
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Рижский вокзал
Рижский вокзал Фото: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки подтверждено 450 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Вчера сделано 2685 теста на Covid-19, 16,8% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 278,9 до 276,4 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6082 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 959 019 случая заражения.

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