За прошедшие сутки подтверждено 450 новых случая Covid-19, информации об умерших не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 450 новых случаев Covid-19
Выявлено 450 новых случаев Covid-19
Вчера сделано 2685 теста на Covid-19, 16,8% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 278,9 до 276,4 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6082 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 959 019 случая заражения.
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