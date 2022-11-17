Генерал США: освобождение Крыма военными методами маловероятно

На совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином он поделился своим видением стратегии России на данном этапе войны.

"Россия решила использовать имеющееся в ее распоряжении время для перегруппировки своих сил. В то же время они проводят кампанию террора, причиняя максимальные страдания мирному народу Украины, чтобы подорвать боевой дух украинцев", - сказал он.

По словам Мили, вероятность того, что Украина освободит Крым военным путем, пока мала.

"Вероятность украинской военной победы - которая определяется как изгнание россиян со всей Украины, включая то, что они называют Крымом - вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, в военном плане невысока", - сказал генерал.

Поэтому уход россиян из Крыма возможен через политическое решение, считает генерал Милли.