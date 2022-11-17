Освобождение Крыма военными методами маловероятно, считает глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.
Генерал США: освобождение Крыма военными методами маловероятно
На совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином он поделился своим видением стратегии России на данном этапе войны.
"Россия решила использовать имеющееся в ее распоряжении время для перегруппировки своих сил. В то же время они проводят кампанию террора, причиняя максимальные страдания мирному народу Украины, чтобы подорвать боевой дух украинцев", - сказал он.
"Вероятность украинской военной победы - которая определяется как изгнание россиян со всей Украины, включая то, что они называют Крымом - вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, в военном плане невысока", - сказал генерал.
Поэтому уход россиян из Крыма возможен через политическое решение, считает генерал Милли.
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