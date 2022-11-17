Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Днепре и Киеве после объявления воздушной тревоги по всей стране. Об этом пишет Русская служба BBC.
Видео ⟩ Ракетные удары по Украине, в городах слышны взрывы
В Одессе мощный взрыв прозвучал еще до воздушной тревоги. Российские военные нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, заявил позже глава областной военной администрации Максим Марченко.
В городе Днепре слышны звуки взрывов. Украинское агентство УНИАН пишет о повторных взрывах в Днепре. "Сообщают о проблемах с электричеством в части города", - отмечает агентство.
В Киеве также слышны взрывы, передают местные СМИ. Сообщается о работе ПВО в Киевской области.
Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 8:00 утра были запущены первые ракеты.
"Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также их заметили и над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях в небо поднялась авиация", - пишет УНИАН.
"Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - написал в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Власти Украины заявили, что Россия бомбит машиностроительную отрасль в Днепре. По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сегодня утром Россия осуществляет удар по Южному машиностроительному заводу в Днепре. "Сейчас над Киевом пролетают ракеты. Бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, Южмаш", – сказал он, выступая в четверг на Киевском международном экономическом форуме.
Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что утром силы ПВО сбили над Киевом две ракеты. Также обезврежены два дрона-камикадзе над Киевским водохранилищем.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, снятое, как утверждается, в момент ракетного удара по Днепру.
"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", - написал Зеленский
Ранее на этой неделе Россия нанесла самый массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры с начала вторжения. По данным украинской стороны, российские военные запустили около 100 ракет. Большая часть из них была сбита ПВО, заявили украинские военные.
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