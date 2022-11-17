Видео ⟩ Ракетные удары по Украине, в городах слышны взрывы

В Одессе мощный взрыв прозвучал еще до воздушной тревоги. Российские военные нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, заявил позже глава областной военной администрации Максим Марченко.

В городе Днепре слышны звуки взрывов. Украинское агентство УНИАН пишет о повторных взрывах в Днепре. "Сообщают о проблемах с электричеством в части города", - отмечает агентство.

В Киеве также слышны взрывы, передают местные СМИ. Сообщается о работе ПВО в Киевской области.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, около 8:00 утра были запущены первые ракеты.

"Над Харьковской областью пролетели три ракеты. Также их заметили и над Полтавщиной. В Киевской, Черниговской и Черкасской областях в небо поднялась авиация", - пишет УНИАН.

"Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - написал в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.