Инфографика ⟩ Программа праздничных мероприятий на 18 ноября

В честь 18 ноября во всех регионах страны пройдут праздничные мероприятия, выставки и концерты.

В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 военнослужащих, полицейских, пограничников, пожарных и земессаргов, а также украинские солдаты.

В Риге с 19:00 до 22:00 праздничные мероприятия и концерты пройдут не только на главных площадях столицы - у памятника Свободы и на Домской площади, но и в других местах - в парке Аркадия, возле Дворца культуры "Зиемельблазма", в Латгальском парке и возле Дворца культуры ВЭФ.

Различные мероприятия и концерты запланированы и в других городах Латвии.

Список мероприятий:

9:00 - экуменическая служба в Рижском кафедральном соборе;

11:00 - народный забег Ieelpo Rēzekni 2022 ("Вдохни Резекне 2022");

13:30 - военный парад на набережной 11 Ноября в Риге;

15:30 - создание самой длинной в Латвии дороги света от Приедайне до Кемери в Юрмале;

17:00 - игра огней на мосту через Даугаву в Екабпилсе;

18:00 - факельное шествие от памятника Карлису Улманису в Риге;

18:00 - аудиовизуальная инсталляция Gaismas vārdi Latvijai ("Слова света для Латвии") в руинах замка Ливонского ордена Добеле;

18:00 - световая инсталляция Viļņojošās debesis ("Волнующееся небо") в парке в Валмиере;

19:00 - мультимедийное представление света и фонтанов на площади Яниса Чаксте в Лиепае;

19:00 - совместное исполнение гимна Латвии и лазерное шоу на площади Виенибас в Даугавпилсе;

19:30 - освещение водопада Вентас-Румба в цвета латвийского флага в Кулдиге;

19:30 - праздничный концерт у памятника Свободы в Риге;