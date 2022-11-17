18 ноября, в 104-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий.
Инфографика ⟩ Программа праздничных мероприятий на 18 ноября
В честь 18 ноября во всех регионах страны пройдут праздничные мероприятия, выставки и концерты.
В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 военнослужащих, полицейских, пограничников, пожарных и земессаргов, а также украинские солдаты.
В Риге с 19:00 до 22:00 праздничные мероприятия и концерты пройдут не только на главных площадях столицы - у памятника Свободы и на Домской площади, но и в других местах - в парке Аркадия, возле Дворца культуры "Зиемельблазма", в Латгальском парке и возле Дворца культуры ВЭФ.
Различные мероприятия и концерты запланированы и в других городах Латвии.
Список мероприятий:
9:00 - экуменическая служба в Рижском кафедральном соборе;
11:00 - народный забег Ieelpo Rēzekni 2022 ("Вдохни Резекне 2022");
13:30 - военный парад на набережной 11 Ноября в Риге;
15:30 - создание самой длинной в Латвии дороги света от Приедайне до Кемери в Юрмале;
17:00 - игра огней на мосту через Даугаву в Екабпилсе;
18:00 - факельное шествие от памятника Карлису Улманису в Риге;
18:00 - аудиовизуальная инсталляция Gaismas vārdi Latvijai ("Слова света для Латвии") в руинах замка Ливонского ордена Добеле;
18:00 - световая инсталляция Viļņojošās debesis ("Волнующееся небо") в парке в Валмиере;
19:00 - мультимедийное представление света и фонтанов на площади Яниса Чаксте в Лиепае;
19:00 - совместное исполнение гимна Латвии и лазерное шоу на площади Виенибас в Даугавпилсе;
19:30 - освещение водопада Вентас-Румба в цвета латвийского флага в Кулдиге;
19:30 - праздничный концерт у памятника Свободы в Риге;
20:00 - праздничное обращение президента страны и исполнение государственного гимна Латвии у памятника Свободы в Риге.