Чт, 17.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фанаты возмущены условиями жизни и ценами на пиво на ЧМ по футболу в Катаре

rus.tvnet.lv
Фанаты возмущены условиями жизни и ценами на пиво на ЧМ по футболу в Катаре
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

В Сети появились видеоролики, показывающие "комнатки", в которых будут проживать болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Уже в это воскресенье в Катаре начнётся ЧМ-2022 по футболу. Этот турнир окутан огромным количеством скандалов, так как в процессе возведения стадионов погибло большое количеством трудовых мигрантов, а проблемам Катара с правами человека уделялось недостаточно внимания.

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер ранее признал, что предоставление прав на проведение чемпионата Катару было ошибкой. Блаттер подчеркнул, что Катар - слишком маленькая страна, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для финального турнира.

"Комнатки" для фанатов подтверждают слова Блаттера:

Цены на такие "номера" довольно высоки - сообщается, что любителям футбола придётся расстаться со 180-300 долларами за одну ночь в такой "комнатке".

Фанаты в Twitter не скрывали своего возмущения условиями проживания.

"207 баксов, чтобы поспать в печи? Нет, я обойдусь", - написал один из пользователей. Дело в том, что в Катаре сейчас 30-градусная жара, а это значит, что металлические контейнеры, в которых установлены эти "комнатки", также будут нагреваться.

Сообщается, что в созданной фанатской "деревне" смогут разместиться до 60 тысяч болельщиков.

Болельщики также были неприятно удивлены чрезмерно высокими ценами на пиво в Катаре, где действуют строгие ограничения на алкоголь. Власти страны пошли на встречу болельщикам на время турнира и ослабили ограничения, но с ценами вышло не очень "дружелюбно".

The Guardian пишет, что полулитровый бокал пива Budweiser - официального партнёра чемпионата - стоит 50 риалов, что составляет около 13,30 евро. Стоимость безалкогольного пива составит 8 евро.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Pекомендуем

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх