Фанаты возмущены условиями жизни и ценами на пиво на ЧМ по футболу в Катаре

Цены на такие "номера" довольно высоки - сообщается, что любителям футбола придётся расстаться со 180-300 долларами за одну ночь в такой "комнатке".

Фанаты в Twitter не скрывали своего возмущения условиями проживания.

"207 баксов, чтобы поспать в печи? Нет, я обойдусь", - написал один из пользователей. Дело в том, что в Катаре сейчас 30-градусная жара, а это значит, что металлические контейнеры, в которых установлены эти "комнатки", также будут нагреваться.

Сообщается, что в созданной фанатской "деревне" смогут разместиться до 60 тысяч болельщиков.

Болельщики также были неприятно удивлены чрезмерно высокими ценами на пиво в Катаре, где действуют строгие ограничения на алкоголь. Власти страны пошли на встречу болельщикам на время турнира и ослабили ограничения, но с ценами вышло не очень "дружелюбно".

The Guardian пишет, что полулитровый бокал пива Budweiser - официального партнёра чемпионата - стоит 50 риалов, что составляет около 13,30 евро. Стоимость безалкогольного пива составит 8 евро.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.