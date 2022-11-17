В Сети появились видеоролики, показывающие "комнатки", в которых будут проживать болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Фанаты возмущены условиями жизни и ценами на пиво на ЧМ по футболу в Катаре
Уже в это воскресенье в Катаре начнётся ЧМ-2022 по футболу. Этот турнир окутан огромным количеством скандалов, так как в процессе возведения стадионов погибло большое количеством трудовых мигрантов, а проблемам Катара с правами человека уделялось недостаточно внимания.
Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер ранее признал, что предоставление прав на проведение чемпионата Катару было ошибкой. Блаттер подчеркнул, что Катар - слишком маленькая страна, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для финального турнира.
"Комнатки" для фанатов подтверждают слова Блаттера:
Qatar hotels for the World Cup 🤐 pic.twitter.com/WFWrjs7Wbj— Babble Sports (@BabbleSportsTV) November 15, 2022
A first look at the World Cup fan village in Qatar 👀— MyBookie - Bet With The Best (@MyBookie) November 13, 2022
Rooms are still available from $207.
It can accommodate up to 60,000 fans. pic.twitter.com/uh4cUK6nMt
🇶🇦 The Al-Emadi fan village is where some supporters will stay during the Qatar World Cup.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 9, 2022
Rooms are available from £181-a-night. 🤨 pic.twitter.com/en4q0g2BxJ
Цены на такие "номера" довольно высоки - сообщается, что любителям футбола придётся расстаться со 180-300 долларами за одну ночь в такой "комнатке".
Фанаты в Twitter не скрывали своего возмущения условиями проживания.
"207 баксов, чтобы поспать в печи? Нет, я обойдусь", - написал один из пользователей. Дело в том, что в Катаре сейчас 30-градусная жара, а это значит, что металлические контейнеры, в которых установлены эти "комнатки", также будут нагреваться.
Сообщается, что в созданной фанатской "деревне" смогут разместиться до 60 тысяч болельщиков.
Болельщики также были неприятно удивлены чрезмерно высокими ценами на пиво в Катаре, где действуют строгие ограничения на алкоголь. Власти страны пошли на встречу болельщикам на время турнира и ослабили ограничения, но с ценами вышло не очень "дружелюбно".
The Guardian пишет, что полулитровый бокал пива Budweiser - официального партнёра чемпионата - стоит 50 риалов, что составляет около 13,30 евро. Стоимость безалкогольного пива составит 8 евро.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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