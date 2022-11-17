ВИДЕО ⟩ Король Бельгии снялся в ролике в поддержку национальной сборной

В начале ролика главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес посещает королевский дворец и в ожидании монарха обращает внимание на атрибутику сборной Бельгии, которой заполнен весь кабинет. Среди вещей тренер находит блокнот со схемами - и внимательно его изучает.

Позже тренер встречает монарха страны Филиппа, который говорит ему: "Это время дьяволов!" [Прим. ред. - "красные дьяволы" - прозвище бельгийской сборной].

После этого король Филипп участвует в тренировочном процессе команды, даёт указания полузащитнику Кевину Де Брёйне, показывает, как правильно бить головой, а в конце ролика демонстрирует татуировку на руке с кубком мира и надписью "Бельгия 2022 год".

Сборная Бельгии на чемпионате мира сыграет в группе "F" с Канадой (23 ноября), Марокко (27 ноября) и Хорватией (1 декабря).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.