Анна Нифонтова - конькобежка и знаменосец, для которой спорт - это победа

Нифонтова с трёх лет начала кататься на фигурных коньках, а познакомилась со спортом в возрасте 7 лет, когда её родители отдали её в секции биатлона и конькобежного спорта. В течение нескольких лет она совмещала эти виды спорта, но затем отдала предпочтение скоростному бегу на коньках.

С 2015 года она успешно выступает на национальных чемпионатах, а в 2019 году Анна дебютировала на чемпионате Европы и сразу поднялась на 13-е место в многоборье. Через год на чемпионате Европы в Херенвене в командном спринте она заняла 4-е место, а на 500 метров стала 9-й.

Ещё лучше Нифонтова выступила на чемпионате Европы в этом году, когда сумела занять 2-е место в командном спринте с результатом 1.31,183 сек, уступив только команде Польши.

"Спорт для меня - это победа! Поэтому я не равняюсь на зарубежных или наших спортсменок. Я стараюсь смотреть только на себя", - приводит слова конькобежки БАСС.