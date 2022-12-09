Белорусская конькобежка Анна Нифонтова в этом году стала серебряным призёром чемпионата Европы, а также приняла участие в дебютных для себя Олимпийских играх.
Анна Нифонтова - конькобежка и знаменосец, для которой спорт - это победа
Нифонтова с трёх лет начала кататься на фигурных коньках, а познакомилась со спортом в возрасте 7 лет, когда её родители отдали её в секции биатлона и конькобежного спорта. В течение нескольких лет она совмещала эти виды спорта, но затем отдала предпочтение скоростному бегу на коньках.
С 2015 года она успешно выступает на национальных чемпионатах, а в 2019 году Анна дебютировала на чемпионате Европы и сразу поднялась на 13-е место в многоборье. Через год на чемпионате Европы в Херенвене в командном спринте она заняла 4-е место, а на 500 метров стала 9-й.
Ещё лучше Нифонтова выступила на чемпионате Европы в этом году, когда сумела занять 2-е место в командном спринте с результатом 1.31,183 сек, уступив только команде Польши.
"Спорт для меня - это победа! Поэтому я не равняюсь на зарубежных или наших спортсменок. Я стараюсь смотреть только на себя", - приводит слова конькобежки БАСС.
После этого спортсменка приняла участие в дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине, где была знаменосцем своей сборной, правда на соревнованиях ей не удалось добиться громких успехов - она заняла 19-е место на дистанции 500 метров, а на свою коронную дистанцию 1000 метров не вышла из-за надрыва мениска.
Врачи, наверняка обещали, что травма не страшная, до свадьбы заживёт. Так и произошло. Летом этого года Анна вышла замуж, а избранником 23-летней спортсменки стал Егор Доморацкий, который также является конькобежцем.
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