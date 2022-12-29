Почему в Испании так много "Реалов"?

"Эспаньол" получил аналогичную бумагу в 1912-м, "Сельта" и "Бетис" - в 1914-м, а "Мадрид", который до этого выступал под названием Madrid Football Club, - в 1920-м. Испанская федерация футбола тоже не упустила момент и в 1913-м стала королевской.

Почти все "Реалы" возникли в 1910-е и 1920-е - годы становления футбольной Испании и ещё живущего монархического режима. Позже, со сменой политического строя в стране, командам приходилось убирать приставку "Реал" и корону с эмблемы клуба, но политическая повестка вскоре вернула всё на места.

Пока в Испании остаётся монархия, появляются и новые "Реалы". Так, например, последний появился в 2012 году "Депортиво Гара" (Real Club Deportivo Gara) из небольшого городка Гарачико на острове Тенерифе.

А что с "Вильярреалом"? Всё дело в самом городе, который так и называется. А если быть ещё точнее, то клуб назван в честь города. О "Реале" в названии речи никогда не шло, да и зачем? Команда долгое время выступала в низших дивизионах Испании и появилась в элите лишь в сезоне-1998/99.

Вильярреал как населённый пункт возник в 1274 году. На испанском его название буквально означает "королевская деревня", а живёт в нём чуть более 50 тысяч человек.