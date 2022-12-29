Мадридский "Реал" - одна из самых популярных спортивных команд планеты. Но настоящие болельщики должны знать, что одним "Реалом" из Мадрида Испания не ограничивается.
Почему в Испании так много "Реалов"?
23 - столько "Реалов" играет в первых пяти дивизионах Испании (без учёта резервных команд).
Вот только часть из них: "Реал Мадрид", "Бетис", "Реал Сосьедад", "Сельта", "Эспаньол", "Мальорка", "Вальядолид", "Овьедо", "Сарагоса", "Спортинг", "Расинг", "Депортиво". Да, у некоторых из этих команд в русскоязычной версии в названии нет слова "Реал", но оно есть на языке оригинала.
Почему так много "Реалов"? Все они возникли из-за связи футбола и монархии. Real с испанского - это королевский.
Кстати, первый "Реал" не из Мадрида. Первым стал "Депортиво" (Real Club Deportivo de La Coruña) в 1906 году, а в 1910 за ним потянулся и "Реал Сосьедад" (Real Sociedad).
"Директор клуба обратился к Альфонсо XIII. Это был вопрос престижа. Неформальная мотивация просьбы: королевская семья каждое лето отдыхала в Сан-Себастьяне, где базируется команда. Мы быстро получили согласие. Через пять месяцев после запроса вышел официальный документ о переименовании команды из "Футбольного общества Сосьедад" в "Реал Сосьедад" с печатью короля", - приводит слова историка клуба Иньяки Мендосы Sports.ru.
"Эспаньол" получил аналогичную бумагу в 1912-м, "Сельта" и "Бетис" - в 1914-м, а "Мадрид", который до этого выступал под названием Madrid Football Club, - в 1920-м. Испанская федерация футбола тоже не упустила момент и в 1913-м стала королевской.
Почти все "Реалы" возникли в 1910-е и 1920-е - годы становления футбольной Испании и ещё живущего монархического режима. Позже, со сменой политического строя в стране, командам приходилось убирать приставку "Реал" и корону с эмблемы клуба, но политическая повестка вскоре вернула всё на места.
Пока в Испании остаётся монархия, появляются и новые "Реалы". Так, например, последний появился в 2012 году "Депортиво Гара" (Real Club Deportivo Gara) из небольшого городка Гарачико на острове Тенерифе.
А что с "Вильярреалом"? Всё дело в самом городе, который так и называется. А если быть ещё точнее, то клуб назван в честь города. О "Реале" в названии речи никогда не шло, да и зачем? Команда долгое время выступала в низших дивизионах Испании и появилась в элите лишь в сезоне-1998/99.
Вильярреал как населённый пункт возник в 1274 году. На испанском его название буквально означает "королевская деревня", а живёт в нём чуть более 50 тысяч человек.
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