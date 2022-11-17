Польша готова допустить Украину к месту, куда упала ракета

Команда следователей Польши и США уже работает на месте падения ракеты, телеканалу TVN24 сообщил советник.

Доступ будет организован скоро, если на это согласятся обе стороны.

"Насколько мне известно, у американской стороны возражений нет", - сказал Кумох.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил призыв к расследованию, и в четверг сообщил, что украинские специалисты примут участие в расследовании.

"Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем сказать точно, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "не знает точно", что случилось в этот раз на 100%.

"Мир также не знает на 100%. Я уверен, что это была российская ракета. Мы благодарны за то, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории", - отметил Зеленский.

Как ранее сказали лидеры западных стран, судя по всему, в Польше упала ракета украинских ПВО, которую запустили, защищаясь о российского обстрела.

"Никто не обвиняет Украину, что она намеренно бомбардировала территорию Польши", - уточняет Кумох.