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Юргис Калнс о чемпионстве "Валмиеры", трансфере Кроллиса и споре на две бутылки пива

Александр Пилат rus.tvnet.lv
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Юргис Калнс о чемпионстве "Валмиеры", трансфере Кроллиса и споре на две бутылки пива
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Гостем программы "Мне только спросить" стал главный тренер "Валмиеры" Юргис Калнс, который в минувшем сезоне привёл команду к первому в её истории чемпионству Латвии.

Сегодня в выпуске:

  • Об эмоциях после победы "Валмиеры" в чемпионате
  • Об автобусе сборной, который мешал игрокам отпраздновать
  • Всем ли доволен в минувшем сезоне?
  • Если бы в "Вирслиге" был ещё один круг, "Валмиера" победила бы?
  • "Ауда" - это топовая команда?
  • О споре на две бутылки пива
  • О телеоператоре, который мешал во время игры с "Лиепаей"
  • Кому нужен Кубок Балтии в ноябре?
  • Кому из "Валмиеры" пора в Европу?
  • Кем заменить тех, кто уйдёт?
  • О тренерской мечте
  • За кого будет болеть и кто победит на ЧМ по футболу?

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