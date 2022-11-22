Гостем программы "Мне только спросить" стал главный тренер "Валмиеры" Юргис Калнс, который в минувшем сезоне привёл команду к первому в её истории чемпионству Латвии.
Юргис Калнс о чемпионстве "Валмиеры", трансфере Кроллиса и споре на две бутылки пива
Юргис Калнс о чемпионстве "Валмиеры", трансфере Кроллиса и споре на две бутылки пива
Сегодня в выпуске:
- Об эмоциях после победы "Валмиеры" в чемпионате
- Об автобусе сборной, который мешал игрокам отпраздновать
- Всем ли доволен в минувшем сезоне?
- Если бы в "Вирслиге" был ещё один круг, "Валмиера" победила бы?
- "Ауда" - это топовая команда?
- О споре на две бутылки пива
- О телеоператоре, который мешал во время игры с "Лиепаей"
- Кому нужен Кубок Балтии в ноябре?
- Кому из "Валмиеры" пора в Европу?
- Кем заменить тех, кто уйдёт?
- О тренерской мечте
- За кого будет болеть и кто победит на ЧМ по футболу?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!