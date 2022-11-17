Главное за 17 ноября ⟩ Подготовка к 18 ноября, приговор по делу рейса MH17 и "серая зона" индустрии красоты

38-летний житель Германии нашел чек производителя мармеладных мишек Haribo на сумму в 4,6 млн евро. Он вернул его компании, а за это производитель отблагодарил его своими конфетами.

В Сети появились видеоролики, показывающие "комнатки", в которых будут проживать болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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Индустрия красоты – один из рынков, немалая доля которого находится в "серой зоне". На дому, мимо кассы, предлагают не только услуги парикмахеров и маникюра, но и серьезные процедуры – наклеивают ресницы, увеличивают губы, проводят лазерную эпиляцию и т. п.: в антисанитарных условиях, нередко не имея образования и сертификатов, не регистрируя коммерческую деятельность.

Российские пропагандистские передачи прошлой недели свидетельствуют о том, что кремлевские идеологи действуют по старой проверенной схеме без каких-либо нововведений. А именно, главным событием, о котором рассуждал идеологический истэблишмент Кремля, стала, конечно же, потеря Херсона и отступление российской армии из этого украинского города. Посыл был очень похожим на те истории, которые тиражировались после отступления с территорий Харьковской области. Пропагандисты ни на минуту не поставили под сомнение правильность решения

Эдгарт Языков, Кристьян Языков и Майро Иванов из Тарту решили очищать реку крайне интересным способом: они вытащили из воды поразительное количество металлолома с помощью магнитов. В соцсетях они размещают видеоролики о магнитной рыбалке и за полгода их увлечение набрало большую популярность.

2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Стоит запомнить: он предпочитает агрессивным и кислотным цветам природные оттенки.

Настал четверг, а это день для рубрики "Звезды повышают градус". Узнайте, чем завлекали знаменитости своих подписчиков на этот раз.