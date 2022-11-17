Рига, да и вся Латвия, готовится к грядущему 18 ноября. А в Гааге определились с решением по сбитому рейсу MH17. Об этим и других новостях рассказываем в нашей подборке за четверг, 17 ноября.
Главное за 17 ноября ⟩ Подготовка к 18 ноября, приговор по делу рейса MH17 и "серая зона" индустрии красоты
Новости Латвии:
На прошлой неделе Латвию облетела новость о гранатомете, найденном около Рижской средней школы в Пурвциемсе. Буквально за несколько дней до этого происшествия в том же районе звучал гимн России в одном из многоквартирных домов, расположенном рядом со школой.
Решение Сейма перейти на преподавание только на латышском языке "глубоко отзовется в будущем", заявил президент Эгил Левитс в видеоприветствии для проживающих за границей граждан Латвии по случаю 104-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
18 ноября, в 104-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий.
В целях безопасности в праздник будет закрыто движение пешеходов и велосипедистов по Вантовому мосту, сообщили в департаменте сообщения Рижской думы.
Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса об изнасиловании в Курземе, сообщила главный специалист по связям с общественностью полиции Курземе Мадара Шершнева.
Группа мужчин в Кенгарагсе занималась кражей катализатора из автомобиля, но реализовать свой план им не удалось, так как полиция поймала их в момент совершения преступления.
В День Лачплесиса, 11 ноября, когда на зданиях развевались латвийские флаги, дом в Плявниеках остался без него. Хулиганы сорвали флаг, затем бросили на землю во дворе и вытирали об него ноги.
14 ноября в Стивери, в Сигулдском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие, где, согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель Volkswagen въехал на встречную полосу и столкнулся с автомашинами Volvo и BMW. Государственная полиция констатировала, что водитель Volkswagen вел автомобиль с 1,96 промилле в крови, а также во время езды использовал телефон.
Двое подростков решили украсть бутылку алкоголя из магазина в Засулауксе. Это заметил охранник, который попытался преступление предотвратить. Задержать молодых людей ему не удалось, так как они ударили мужчину ножом.
За рубежом:
Суд в Гааге счел доказанным, что самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший 17 июля 2014 года рейс МН17, был сбит российской ракетой ЗРК "Бук". Трое причастных к преступлению признаны виновными.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли пытался во вторник, 15 ноября, поговорить со своим российским коллегой - главой Генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но ему это так и не удалось.
Рийгикогу в четверг, 17 ноября, отклонил законопроект партии EKRE, который запрещал бы использование русского языка в общественных местах, и который соцдем Эдуард Одинец назвал постыдным абсурдом.
Сегодня в 13:00 эстонская криптобиржа Change потеряла 80 процентов стоимости своей доли на платформе Funderbeam. Торговля паями криптопродуктов Change была приостановлена на стартап-платформе Funderbeam с 27 мая по сегодняшний день, поскольку компания вела переговоры со стратегическим партнером о продаже своей доли.
38-летний житель Германии нашел чек производителя мармеладных мишек Haribo на сумму в 4,6 млн евро. Он вернул его компании, а за это производитель отблагодарил его своими конфетами.
В Сети появились видеоролики, показывающие "комнатки", в которых будут проживать болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Интересное чтиво:
Индустрия красоты – один из рынков, немалая доля которого находится в "серой зоне". На дому, мимо кассы, предлагают не только услуги парикмахеров и маникюра, но и серьезные процедуры – наклеивают ресницы, увеличивают губы, проводят лазерную эпиляцию и т. п.: в антисанитарных условиях, нередко не имея образования и сертификатов, не регистрируя коммерческую деятельность.
Российские пропагандистские передачи прошлой недели свидетельствуют о том, что кремлевские идеологи действуют по старой проверенной схеме без каких-либо нововведений. А именно, главным событием, о котором рассуждал идеологический истэблишмент Кремля, стала, конечно же, потеря Херсона и отступление российской армии из этого украинского города. Посыл был очень похожим на те истории, которые тиражировались после отступления с территорий Харьковской области. Пропагандисты ни на минуту не поставили под сомнение правильность решения
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