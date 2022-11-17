Следователи из Украины приехали в Польшу на место, где во вторник упала ракета, на телеканале CNN указывает источник в офисе президента Украины.
На место падения ракеты в Польше прибыли следователи Украины
На место падения ракеты в Польше прибыли следователи Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в среду потребовал, чтобы команде следователей Украины было разрешено участвовать в расследовании, выполняемом экспертами Польши и США.
Как сообщалось ранее, во вторник, когда Россия вновь массово обстреляла Украину ракетами, на территорию Польши также упала ракета, убив двух людей, и изначально звучали сведения о том, что это одна из российских ракет.
Однако, позже появилась информация, что эта ракета была запущена украинскими ПВО, защищаясь от ракетного удара России.
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