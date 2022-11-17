На место падения ракеты в Польше прибыли следователи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду потребовал, чтобы команде следователей Украины было разрешено участвовать в расследовании, выполняемом экспертами Польши и США.

Как сообщалось ранее, во вторник, когда Россия вновь массово обстреляла Украину ракетами, на территорию Польши также упала ракета, убив двух людей, и изначально звучали сведения о том, что это одна из российских ракет.

Однако, позже появилась информация, что эта ракета была запущена украинскими ПВО, защищаясь от ракетного удара России.