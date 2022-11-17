Охранная фирма: существенно выросло число краж

За последние недели увеличилось количество краж. В охранных фирмах обычно каждую неделю получают один сигнал тревоги о взломе, а теперь эти сигналы приходят каждую ночь.

Воры любят темноту, поэтому каждый год в осенние и зимние месяцы увеличивается количество краж. Этот год не является исключением, однако охранная фирма, которая следит за 15 000 объектов по всей стране, предупреждает об опасной тенденции - чем больше в целях экономии выключается свет, тем больше возможность дома или на предприятиях встретить непрошенных гостей.

"В настоящее время мы наблюдали, что проникают на торговых объектах, которые закрываются на ночь. Также заправки, автосервисы, магазины, что может быть непривычно по сравнению с предыдущими годами", - рассказывает член правления Mega sargs.

Она отметила, что наблюдается тенденция - получать несколько вызовов на один объект несколько ночей подряд. Это фальшивые вызовы, когда воры пытаются понять, охраняется ли объект.