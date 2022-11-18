День независимости Латвии ⟩ В Риге проходит военный парад. Прямая трансляция

Одним из самых ярких и зрелищных мероприятий 18 ноября, без сомнений, является военный парад, который начался на набережной 11 ноября в Риге в 13:30.

Парад, в котором принимают участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, проходит под командованием полковника Рейниса Башко и принят главнокомандующим вооруженными силами государства, президентом Эгилом Левитсом, министром обороны Артисом Пабриксом и командующим Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем. Во время парада демонстрируется многочисленная военная техника.

Что происходило раньше?

Праздничные мероприятия начались с самого утра: в 8 часов латвийские студенты собрались на традиционное памятное шествие от главного здания Латвийского университета до Рижского братского кладбища.

Галерея: Шествие студентов 18 ноября

Шествие прошло в честь основания Латвийской республики и павших в боях за свободу. В нем ежегодно принимает участие более 1000 человек.

А если вы вдруг пытаетесь пробраться пешком или на велосипеде через Вантовый мост, то не пытайтесь! Он закрыт:

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