Фото и видео ⟩ Военный парад, возложение цветов и факельное шествие. Латвия отмечает День независимости

"Мы продолжим укреплять обороноспособность и стойкость Латвии", - сказал Левитс, добавив, что в ближайшие годы ресурсы вооруженных сил значительно увеличатся. Будет введена Служба государственной обороны, во всех школах будут введены уроки обороны. "Наше общество станет более знающим и устойчивым к любым угрозам", - сказал Левитс.

Он подчеркнул, что укреплять нужно и внутреннюю безопасность страны - столь же последовательно, как и НВС. По словам президента, пограничники, полицейские, пожарные и спасатели ежедневно стоят на страже, чтобы страна могла жить спокойно.

Что происходило раньше?

Праздничные мероприятия начались с самого утра: в 8 часов латвийские студенты собрались на традиционное памятное шествие от главного здания Латвийского университета до Рижского братского кладбища.

Галерея: Шествие студентов 18 ноября

Шествие прошло в честь провозглашения Латвийской Республики и павших в боях за свободу. В нем ежегодно принимает участие более 1000 человек.

А если вы вдруг пытаетесь пробраться пешком или на велосипеде через Вантовый мост, то не пытайтесь! Он закрыт:

Президент Эгил Левитс поздравил жителей Латвии с праздником

"Поздравляю всех с государственным праздником, 104-й годовщиной провозглашения латвийского государства! Я думаю, это тот день, когда мы можем посмотреть назад и подумать, чего мы достигли. Подумать обо всем хорошем, о том, как мы нашу страну до сих пор развивали и как мы будем это делать и впредь.