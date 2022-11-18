В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следит за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.
Фото и видео ⟩ Военный парад, возложение цветов и факельное шествие. Латвия отмечает День независимости
В Риге в 18:00 прошло традиционное факельное шествие в честь 104-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики.
В шествии принимали участие люди разных возрастов, а также семьи с детьми.
Факельное шествие в честь национального праздника проходит в 18-й раз.
Одним из самых ярких и зрелищных мероприятий 18 ноября, без сомнений, является военный парад, который начался на набережной 11 Ноября в Риге в 13:30.
Парад, в котором принимали участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, проходил под командованием полковника Рейниса Башко и принят главнокомандующим Вооруженными силами государства, президентом Эгилом Левитсом, министром обороны Артисом Пабриксом и командующим Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем. Во время парада демонстрировалась многочисленная военная техника.
На параде с речью выступил президент Латвии Эгил Левитс
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы защищать своих граждан и территорию страны - наш общий дом, сказал президент Эгил Левитс на военном параде в честь 104-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
Латвийские военнослужащие и земессарги хорошо обучены, хорошо оснащены и преданы своей стране, подчеркнул президент.
"Мы продолжим укреплять обороноспособность и стойкость Латвии", - сказал Левитс, добавив, что в ближайшие годы ресурсы вооруженных сил значительно увеличатся. Будет введена Служба государственной обороны, во всех школах будут введены уроки обороны. "Наше общество станет более знающим и устойчивым к любым угрозам", - сказал Левитс.
Он подчеркнул, что укреплять нужно и внутреннюю безопасность страны - столь же последовательно, как и НВС. По словам президента, пограничники, полицейские, пожарные и спасатели ежедневно стоят на страже, чтобы страна могла жить спокойно.
Что происходило раньше?
Праздничные мероприятия начались с самого утра: в 8 часов латвийские студенты собрались на традиционное памятное шествие от главного здания Латвийского университета до Рижского братского кладбища.
Галерея: Шествие студентов 18 ноября
Шествие прошло в честь провозглашения Латвийской Республики и павших в боях за свободу. В нем ежегодно принимает участие более 1000 человек.
А если вы вдруг пытаетесь пробраться пешком или на велосипеде через Вантовый мост, то не пытайтесь! Он закрыт:
Президент Эгил Левитс поздравил жителей Латвии с праздником
"Поздравляю всех с государственным праздником, 104-й годовщиной провозглашения латвийского государства! Я думаю, это тот день, когда мы можем посмотреть назад и подумать, чего мы достигли. Подумать обо всем хорошем, о том, как мы нашу страну до сих пор развивали и как мы будем это делать и впредь.
Я думаю, смысл этого дня в этом: давайте подумаем хорошее о нашем государстве", - заявил президент, отметив, что народ Латвии должен быть единым.
"Мы - люди, которые, когда трудно, сплачиваются, чтобы эти трудности преодолеть, это особенность латышей", - отметил Левитс.
Мэр Риги Мартиньш Стакис поздравил жителей с праздником
В годовщину провозглашения Латвийской Республики мэр Риги Мартиньш Стакис пожелал латвийцам беречь свои крепкие корни и помнить о будущем - каждом человеке, который старается сделать страну умнее, гуманнее и счастливее.
На торжественном заседании Рижской думы мэр подчеркнул, что свобода упряма и ее нелегко сломить. В освобожденном Херсоне украинцы достали из тайников сине-желтые украинские флаги, так же и латышские семьи десятилетиями хранили в своих тайниках латвийские флаги, защищая свои корни - свободу, язык и культуру.
Депутаты, дипломаты и должностные лица возложили цветы к памятнику Свободы
Торжественное заседание Сейма
В полдень в пятницу состоялось торжественное заседание Сейма.
На заседании выступил спикер Сейма Эдвардс Смилтенс, на него традиционно были приглашены высокопоставленные должностные лица, бывшие депутаты Верховного совета, а также представители иностранного дипломатического корпуса.
Назван обладатель награды "Рижанин года"
Рижская дума в пятницу на торжественном заседании в честь провозглашения независимости Латвийской Республики присудила награду "Рижанин года" обществу Tavi draugi, которая оказывает помощь военным беженцам из Украины.
День провозглашения Латвийской Республики
Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.
Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".
В честь годовщины провозглашения Латвийской Республики сегодня должны быть вывешены государственные флаги.
Программа праздничных мероприятий на 18 ноября
18 ноября, в 104-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий.
В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 военнослужащих, полицейских, пограничников, пожарных и земессаргов, а также украинские солдаты.
В Риге с 19:00 до 22:00 праздничные мероприятия и концерты пройдут не только на главных площадях столицы - у памятника Свободы и на Домской площади, но и в других местах - в парке Аркадия, возле Дворца культуры "Зиемельблазма", в Латгальском парке и возле Дворца культуры ВЭФ.
Различные мероприятия и концерты запланированы и в других городах Латвии.
Список мероприятий:
9:00 - экуменическая служба в Рижском кафедральном соборе;
11:00 - народный забег Ieelpo Rēzekni 2022 ("Вдохни Резекне 2022");
13:30 - военный парад на набережной 11 Ноября в Риге;
15:30 - создание самой длинной в Латвии дороги света от Приедайне до Кемери в Юрмале;
17:00 - игра огней на мосту через Даугаву в Екабпилсе;
18:00 - факельное шествие от памятника Карлису Улманису в Риге;
18:00 - аудиовизуальная инсталляция Gaismas vārdi Latvijai ("Слова света для Латвии") в руинах замка Ливонского ордена Добеле;
18:00 - световая инсталляция Viļņojošās debesis ("Волнующееся небо") в парке в Валмиере;
19:00 - мультимедийное представление света и фонтанов на площади Яниса Чаксте в Лиепае;
19:00 - совместное исполнение гимна Латвии и лазерное шоу на площади Виенибас в Даугавпилсе;
19:30 - освещение водопада Вентас-Румба в цвета латвийского флага в Кулдиге;
19:30 - праздничный концерт у памятника Свободы в Риге;
20:00 - праздничное обращение президента страны и исполнение государственного гимна Латвии у памятника Свободы в Риге.
18 ноября общественный транспорт в Риге будет бесплатным
18 ноября, в день государственного праздника, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Билеты за проезд в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях 18 ноября регистрировать не нужно.
В пятницу общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Во время проведения праздничных мероприятий возможны кратковременные задержки транспорта.
Муниципальные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, в пятницу будут бесплатными, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5а, возле Дома конгрессов.
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