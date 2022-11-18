С праздником, страна! Латвия отмечает 104-ю годовщину основания государства

В честь годовщины провозглашения Латвийской Республики сегодня должны быть вывешены государственные флаги.

Программа праздничных мероприятий на 18 ноября

18 ноября, в 104-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий.

В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 военнослужащих, полицейских, пограничников, пожарных и земессаргов, а также украинские солдаты.

В Риге с 19:00 до 22:00 праздничные мероприятия и концерты пройдут не только на главных площадях столицы - у памятника Свободы и на Домской площади, но и в других местах - в парке Аркадия, возле Дворца культуры "Зиемельблазма", в Латгальском парке и возле Дворца культуры ВЭФ.

Различные мероприятия и концерты запланированы и в других городах Латвии.

Список мероприятий: 9:00 - экуменическая служба в Рижском кафедральном соборе; 11:00 - народный забег Ieelpo Rēzekni 2022 ("Вдохни Резекне 2022"); 13:30 - военный парад на набережной 11 Ноября в Риге; 15:30 - создание самой длинной в Латвии дороги света от Приедайне до Кемери в Юрмале; 17:00 - игра огней на мосту через Даугаву в Екабпилсе; 18:00 - факельное шествие от памятника Карлису Улманису в Риге; 18:00 - аудиовизуальная инсталляция Gaismas vārdi Latvijai ("Слова света для Латвии") в руинах замка Ливонского ордена Добеле; 18:00 - световая инсталляция Viļņojošās debesis ("Волнующееся небо") в парке в Валмиере; 19:00 - мультимедийное представление света и фонтанов на площади Яниса Чаксте в Лиепае; 19:00 - совместное исполнение гимна Латвии и лазерное шоу на площади Виенибас в Даугавпилсе; 19:30 - освещение водопада Вентас-Румба в цвета латвийского флага в Кулдиге; 19:30 - праздничный концерт у памятника Свободы в Риге; 20:00 - праздничное обращение президента страны и исполнение государственного гимна Латвии у памятника Свободы в Риге.

18 ноября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

18 ноября, в день государственного праздника, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Билеты за проезд в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях 18 ноября регистрировать не нужно.

В пятницу общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Во время проведения праздничных мероприятий возможны кратковременные задержки транспорта.

Муниципальные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, в пятницу будут бесплатными, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5а, возле Дома конгрессов.