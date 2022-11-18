В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день будет следить за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.
С праздником, страна! Латвия отмечает 104-ю годовщину основания государства
Праздничные мероприятия начались с самого утра: в 8 часов латвийские студенты собрались на традиционное памятное шествие от главного здания Латвийского университета до Рижского братского кладбища.
Галерея: Шествие студентов 18 ноября
Шествие прошло в честь основания Латвийской республики и павших в боях за свободу. В нем ежегодно принимает участие более 1000 человек.
А если вы вдруг пытаетесь пробраться пешком или на велосипеде через Вантовый мост, то не пытайтесь! Он закрыт:
День провозглашения Латвийской Республики
Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.
Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".
В честь годовщины провозглашения Латвийской Республики сегодня должны быть вывешены государственные флаги.
Программа праздничных мероприятий на 18 ноября
18 ноября, в 104-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики, по всей стране предусмотрена обширная программа мероприятий.
В Риге состоится военный парад, в котором примут участие около 1500 военнослужащих, полицейских, пограничников, пожарных и земессаргов, а также украинские солдаты.
В Риге с 19:00 до 22:00 праздничные мероприятия и концерты пройдут не только на главных площадях столицы - у памятника Свободы и на Домской площади, но и в других местах - в парке Аркадия, возле Дворца культуры "Зиемельблазма", в Латгальском парке и возле Дворца культуры ВЭФ.
Различные мероприятия и концерты запланированы и в других городах Латвии.
Список мероприятий:
9:00 - экуменическая служба в Рижском кафедральном соборе;
11:00 - народный забег Ieelpo Rēzekni 2022 ("Вдохни Резекне 2022");
13:30 - военный парад на набережной 11 Ноября в Риге;
15:30 - создание самой длинной в Латвии дороги света от Приедайне до Кемери в Юрмале;
17:00 - игра огней на мосту через Даугаву в Екабпилсе;
18:00 - факельное шествие от памятника Карлису Улманису в Риге;
18:00 - аудиовизуальная инсталляция Gaismas vārdi Latvijai ("Слова света для Латвии") в руинах замка Ливонского ордена Добеле;
18:00 - световая инсталляция Viļņojošās debesis ("Волнующееся небо") в парке в Валмиере;
19:00 - мультимедийное представление света и фонтанов на площади Яниса Чаксте в Лиепае;
19:00 - совместное исполнение гимна Латвии и лазерное шоу на площади Виенибас в Даугавпилсе;
19:30 - освещение водопада Вентас-Румба в цвета латвийского флага в Кулдиге;
19:30 - праздничный концерт у памятника Свободы в Риге;
20:00 - праздничное обращение президента страны и исполнение государственного гимна Латвии у памятника Свободы в Риге.
18 ноября общественный транспорт в Риге будет бесплатным
18 ноября, в день государственного праздника, проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным, сообщила руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Билеты за проезд в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях 18 ноября регистрировать не нужно.
В пятницу общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Во время проведения праздничных мероприятий возможны кратковременные задержки транспорта.
Муниципальные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, в пятницу будут бесплатными, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5а, возле Дома конгрессов.
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