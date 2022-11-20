Спустя пять лет эксцентричная и талантливая Fever Ray возвращается в Балтию. Она выступит 27 марта в Риге, на площадке Hanzas perons ( 28 марта состоится концерт в Таллинне) представит свой последний альбом Radical Romantics с великолепным аудиовизуальным и запоминающимся шоу. Эту серию концертов представляет музыкальное агентство 8 Days A Week.
Весной в Риге выступит Fever Ray: автор саундтрека к "Викингам" и защитник квир-культуры
Карин Элизабет Дрейер (Fever Ray) - яркая, эксцентричная и непредсказуемая личность, чей голос уже считается иконическим.
Узнаваемость к ней пришла благодаря участию в электронном музыкальном дуэте The Knife, который создала вместе с братом Олофом Дрейером.
Однозначно, это один из самых интересных и талантливых музыкальных проектов из Скандинавии, никого не оставляющие равнодушными своим специфическим и вызывающим звучанием.
Видео: Fever Ray - "If I Had A Heart" (OST "Викинги")
На этот раз в рамках концертного тура заявлено два выступления в странах Балтии.
27 марта Fever Ray и сопровождающая ее команда приедут в рижский концертный зал Hanzas perons, а уже 28 марта они выступят в Таллинне, в индустриальном пространстве Noblessneri Valukoda.
Первые билеты на концерт дешевле, но в этот раз времени на размышления почти не будет - предварительная продажа продлится всего 23 часа. Они появятся в продаже с 11:00 17 ноября во всех точках продажи билетов, а с 18 ноября их цена значительно возрастет. Для получения скидки потребуется специальный код. Чтобы получить его, свяжитесь с 8 Days A Week на Facebook или www.8dw.lt. Количество билетов со скидкой ограничено!
Fever Ray — одни из самых активных защитников квир-культуры, гендерного равенства и свободы в музыкальном мире.
Причем оно не только проявляется в выражениях и манифестах, но и требует реальных действий – например, первое, что встречало посетителей Вильнюсского концертного зала Compensa 4 года назад, были надписи на дверях помещений: "Fever Ray поддерживает равные права, сегодня вечером в этом месте все туалеты транс-дружественные". (Fever Ray поддерживает равные права, сегодня вечером все удобства также доступны для транссексуалов).
Как упоминали в интервью сами Fever Ray, они считают себя гендерфлюидными, а значит, не придают гендеру особого значения.
Музыка Fever Ray всегда была посвящена принятию себя.
На их концертах у каждого есть возможность почувствовать себя особенным, независимо от того, насколько странным вы себя считаете или с какой сексуальной ориентацией себя отождествляете.
Мистический, словно из другого мира, голос переплетается воедино с мастерски наложенными ажурными наслоениями электронных звуков, погружая всех присутствующих в почти ритуальную атмосферу. И обычно концерт дополняется фантастически красивым визуальным шоу и невероятными костюмами.
Видео: Fever Ray - "Keep The Streets Empty For Me"
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