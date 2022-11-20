Весной в Риге выступит Fever Ray: автор саундтрека к "Викингам" и защитник квир-культуры

27 марта Fever Ray и сопровождающая ее команда приедут в рижский концертный зал Hanzas perons, а уже 28 марта они выступят в Таллинне, в индустриальном пространстве Noblessneri Valukoda.

Первые билеты на концерт дешевле, но в этот раз времени на размышления почти не будет - предварительная продажа продлится всего 23 часа. Они появятся в продаже с 11:00 17 ноября во всех точках продажи билетов, а с 18 ноября их цена значительно возрастет. Для получения скидки потребуется специальный код. Чтобы получить его, свяжитесь с 8 Days A Week на Facebook или www.8dw.lt. Количество билетов со скидкой ограничено!