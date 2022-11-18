Видео ⟩ 38 человек эвакуировались на Тейке из-за пожара

Сосед из соседней квартиры успел самостоятельно покинуть здание: "Было около 5:20 утра. В подъезде сработал датчик дыма, потому что все было в дыму. Я знаю, что жильцы пятого этажа предлагали маски".

Многие жители дома рассказывают о случившемся с ужасом. Также сосед, который живет ниже сгоревшей квартиры: "Пожарные били дрелью. Я видел, что везде стоят пожарные. Я открыл все окна. Пожарные спросили, застрахована ли эта квартира".

В квартире сгорело восемь квадратных метров бытового имущества, а из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке