17 ноября многим жителям дома на улице Баяру, 14, пришлось провести утро на балконах из-за того, что в здании вспыхнул пожар, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ 38 человек эвакуировались на Тейке из-за пожара
38 человек эвакуировались на Тейке из-за пожара
Сосед из соседней квартиры успел самостоятельно покинуть здание: "Было около 5:20 утра. В подъезде сработал датчик дыма, потому что все было в дыму. Я знаю, что жильцы пятого этажа предлагали маски".
Многие жители дома рассказывают о случившемся с ужасом. Также сосед, который живет ниже сгоревшей квартиры: "Пожарные били дрелью. Я видел, что везде стоят пожарные. Я открыл все окна. Пожарные спросили, застрахована ли эта квартира".
В квартире сгорело восемь квадратных метров бытового имущества, а из здания самостоятельно эвакуировались 38 человек.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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