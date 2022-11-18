Этап Кубка мира и чемпионат Европы по санному спорту перенесены из Лиллехаммера в Сигулду, сообщает Международная федерация санного спорта (FIL), пишет LETA.
Этап Кубка мира и чемпионат Европы по санному спорту перенесён в Сигулду
По сообщению FIL, решение о переносе пятого этапа Кубка мира и 54-го чемпионата Европы в Сигулду было принято по организационным причинам и после долгих переговоров между FIL и Норвежской федерацией санного спорта (NABSF).
Как и планировалось, соревнования Кубка мира и чемпионата Европы пройдут с 13 по 15 января.
"Очень жаль, что мы не можем провести Кубок мира и чемпионат Европы в Норвегии в январе. Мы хотели бы выразить особую благодарность Норвежской федерации за её большие усилия. Мы все с нетерпением ждали гонки в Лиллехаммере, но по организационным причинам они не могут состояться здесь", - заявил президент FIL Эйнар Фогель.
Мы рады, что так быстро нашли замену, и благодарим Латвийскую федерацию санного спорта за их поддержку и гибкость", — сказал Фогель.
В начале следующего года уже запланирован один этап Кубка мира в Сигулде, соревнования пройдут с 6 по 8 января. Также запланирована командная эстафета.
Через неделю пройдёт перенесённый этап Кубка мира и состоится чемпионат Европы, включая командную эстафету.
Следующие соревнования после двухэтапного Кубка мира в Сигулде, в которой примут участие сильнейшие саночники мира, станет 51-й Чемпионат мира в немецком городе Оберхоф, который пройдёт в конце января.
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