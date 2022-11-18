Сегодня, 18 ноября, вся Латвия отмечает 104-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики. В стране прошло много праздничных мероприятий и не только. Собрали главные события дня.
Главное за 18 ноября ⟩ День независимости, "Игра патриотов" и осквернение памятника Пушкину
Новости Латвии:
В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечается 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следит за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами.
Сегодня, 18 ноября, в Риге в 18:00 прошло традиционное факельное шествие в честь 104-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики.
На посвященном 104-й годовщине провозглашения Латвии военном параде в Риге был продемонстрирован масштабный спектр техники, а также приняли участие украинские военные.
В пятницу, 18 ноября, в день провозглашения независимости Латвийской Республики, посольство России в Латвии в Facebook в 14:24 опубликовало фотографию заляпанного краской памятника Александру Пушкину, который находится в Риге, в парке Кронвальда. В то же самое время, в 14:20 посольство в Telegram опубликовало видео того, как активисты очищают памятник.
Рижская дума в пятницу на торжественном заседании в честь провозглашения независимости Латвийской Республики присудила награду "Рижанин года" обществу Tavi draugi, которая оказывает помощь военным беженцам из Украины.
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