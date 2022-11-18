Главное за 18 ноября ⟩ День независимости, "Игра патриотов" и осквернение памятника Пушкину

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Когда была основана Laima? А был ли Джеки Чан в Латвии? На какой латовой купюре была изображена река Даугава? На эти и другие вопросы отвечали участники "Игры патриотов" от RUS TVNET - публичные лица и деятели страны из различных сфер. Смотрите, что из этого вышло, и проверяйте свои знания вместе с участниками!

Популярный в Латвии блогер Яна Брук вновь представила яркий перформанс ко Дню независимости Латвии. На этот раз, с ее слов, она попыталась перевоплотиться в нашу родину, которая то и дело фигурирует в сводках международных новостей. В эксклюзивном интервью для RUS TVNET она объяснила, что ее образ значит.

В разгар лета, 29 июня, Латвию всколыхнула новость о том, что нападающий сборной Микс Индрашис подписал договор на один год с хоккейным клубом государства-агрессора - московским "Спартаком". Часть общества поспешила публично обозвать его оккупантом, часть была смущена, а часть - ждала, что скажет сам Микс. Он выдержал недельную паузу, но после этого при помощи соцсетей сообщил, что договор со "Спартаком" не подписал.

Известно, что сухие исторические факты лучше всего дополняют истории тех людей, которые участвовали или были свидетелями формирования той самой истории. Поэтому, прогуливаясь по улицам и паркам Риги, на этот раз для знакомства с местностью я выбрал немного другую тактику - отправился бродить по району Петерсала в компании двух братьев, которые здесь родились и выросли.