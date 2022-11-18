Левитс вручил высшие награды страны

Левитс вручил также орден Трех звезд нескольким представителям посольства Латвии в Украине.

Кроме того, ордена Трех звезд удостоились артист театра, кино и балета Михаил Барышников, первый посол Латвии в Швеции Имант Гросс, бывший директор Латвийского театра кукол Вилнис Бекерис, актриса театра и режиссер Вия Блузма, а также Айя Браслина, заведующая отделом коллекций и научных исследований Латвийского национального художественного музея.

Высшей государственной награды - ордена Трех звезд - также были удостоены ветеринарный врач, председатель совета Всемирного латышского движения 2х2 Лиене Диндоне и радиолог и диагност Медицинского центра ARS Сармите Дзелзите. Левитс также наградил орденом сценографа, художника по костюмам и художника Анну Хейнрихсоне, актрису Валмиерского театра Инару Иевиню, литературоведа, ведущего научного сотрудника Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета, академика и профессора Бенедикта Калначcа ижурналиста и земессарга Атиса Климовича.

Ордена Трех звезд также удостоились архитектор Артурс Лапиньш, латвийские социальные работники Ирене Лазда и Айварс Эдвардс Освалдс, бенефициарные владельцы AS Printful Лаурис Либертс и Агрис Таманис, композитор Раймонд Тигулс и театровед и критик Эдите Тишейзере.

Как сказал президент в своем обращении к присутствующим, награды были вручены людям, чей честный труд, активная гражданская позиция, служение обществу и самопожертвование укрепляют Латвию как демократическое, правовое и национальное государство.