В День провозглашения независимости Латвийской Республики, 18 ноября, президент страны Эгил Левитс вручил высшие государственные награды ряду представителей общественности, в том числе журналистам, послам, предпринимателям, врачам и другим видным деятелям.
Левитс вручил высшие награды страны
Люди были награждены высшей государственной наградой - орденом Трех звезд - за заслуги на благо страны и за самоотверженность и мужество, проявленные в оказании помощи Украине, а также за объединение латвийского общества посредством оказания этой помощи, заявил ведущий церемонии, актер Латвийского национального театра Гундарс Грасбергс.
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Президент наградил орденом Трех звезд посла Латвии в Украине Илгвара Кляву и посла Украины в Латвии Александра Мищенко. Награды также удостоились микрохирург Олаф Либерманис, травматолог и ортопед Мартиньш Малзубрис, глава общества Tavi draugi Улвис Новикс, основатель и организатор инициативы "Twitter-конвой" Рейнис Познякс, организаторы движения Uzņēmēji mieram Анна Андерсоне, Кристофер Блаус и Иева Дриксна.
Орденом Трех звезд президент наградил также представителей СМИ - редактора зарубежных новостей Службы новостей Латвийского телевидения (ЛТВ) Гинта Амолиньша, ответственного редактора Ину Страздиню и оператора Ингу Граудиню. Также были награждены журналист новостей TV3 Иева Варна, ведущий оператор Сергей Медведев и главный редактор отдела журналистских расследований Латвийского радио Индра Спранце.
Левитс вручил также орден Трех звезд нескольким представителям посольства Латвии в Украине.
Кроме того, ордена Трех звезд удостоились артист театра, кино и балета Михаил Барышников, первый посол Латвии в Швеции Имант Гросс, бывший директор Латвийского театра кукол Вилнис Бекерис, актриса театра и режиссер Вия Блузма, а также Айя Браслина, заведующая отделом коллекций и научных исследований Латвийского национального художественного музея.
Высшей государственной награды - ордена Трех звезд - также были удостоены ветеринарный врач, председатель совета Всемирного латышского движения 2х2 Лиене Диндоне и радиолог и диагност Медицинского центра ARS Сармите Дзелзите. Левитс также наградил орденом сценографа, художника по костюмам и художника Анну Хейнрихсоне, актрису Валмиерского театра Инару Иевиню, литературоведа, ведущего научного сотрудника Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета, академика и профессора Бенедикта Калначcа ижурналиста и земессарга Атиса Климовича.
Ордена Трех звезд также удостоились архитектор Артурс Лапиньш, латвийские социальные работники Ирене Лазда и Айварс Эдвардс Освалдс, бенефициарные владельцы AS Printful Лаурис Либертс и Агрис Таманис, композитор Раймонд Тигулс и театровед и критик Эдите Тишейзере.
Как сказал президент в своем обращении к присутствующим, награды были вручены людям, чей честный труд, активная гражданская позиция, служение обществу и самопожертвование укрепляют Латвию как демократическое, правовое и национальное государство.
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