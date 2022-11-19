Полиция ищет пропавшую Риту; у женщины расстройство памяти

Полиция разыскивает пропавшую без вести Риту Рожлапу, 1941 года рождения, которая днем ​​17 ноября покинула свое место жительства в Сигулдском крае и до сих пор не вернулась домой.

Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, серо-голубые глаза. Была одета в темную одежду, тонкую ветровку, высокие черные туфли, бело-голубую шапку. У женщины нарушение памяти.

Государственная полиция предлагает всем, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, связаться по телефону 67085936 или 110.