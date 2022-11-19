Французская полиция расследует загадочное убийство: есть задержанный, но нет тела, и кто мог быть жертвой, непонятно

Подумал, что убил и поехал домой за лопатой. Но когда вернулся, обнаружил, что женщина еще жива. Полиция уверена, что тогда он решил добить ее лопатой, потом закопал, а велосипед выбросил на свалку.

Небольшая загвоздка: очень мало доказательств того, что все именно так и было. Ни тела, ни признания, ни велосипеда. В довершение всего - ни одной заявки о пропавшей женщине.

Уверенность следователям придает то, что подозреваемый сам рассказал об этом нескольким людям.

Через два месяца после случившегося, 14 мая, экс-подруга подозреваемого явилась в полицейский участок в Дьеппе и рассказала, что ее бывший позвонил ей пьяный 9 марта и признался, что убил женщину в аварии.

Это была его первая версия. Позже снова позвонил и заявил, что все хорошо: женщина жива и ушла домой.

Подруга заволновалась и на следующий день решила своего бывшего навестить. Дома его не оказалось, но на лобовом стекле его машины зияла вмятина с большим красным пятном. 13 марта ей все-таки удалось с ним поговорить. Тогда-то он и выложил в деталях историю про убийство лопатой. Велосипедистка, по его словам, походила на бездомную.

Еще трое свидетелей слышали от подозреваемого три других версии произошедшего.