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Французская полиция расследует загадочное убийство: есть задержанный, но нет тела, и кто мог быть жертвой, непонятно

BBC News Русская служба
Французская полиция расследует загадочное убийство: есть задержанный, но нет тела, и кто мог быть жертвой, непонятно
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BBC
Французская полиция
Французская полиция Фото: BBC News

Полиция уверена, что произошло убийство женщины, но дело в том, что никто не числится пропавшим.

Французская полиция уверена, что убийство было. Проблема в том, что тела нет. И никто в тот день не пропал.

В этой загадочной истории, достойной детектива о комиссаре Мегрэ, прокуроры Нормандии просят общественность помочь им понять, кто же умер в день убийства.

"За 23 года работы в суде я ни разу с таким не сталкивался, - разводит руками государственный обвинитель Реми Кутен. - У нас нет тела, и мы не знаем личности человека, который, как нам кажется, был убит".

Государственный прокурор Нормандии Реми Кутен говорит, что нет ни тела, ни единой улики, по которой можно идентифицировать жертву
Государственный прокурор Нормандии Реми Кутен говорит, что нет ни тела, ни единой улики, по которой можно идентифицировать жертву Фото: Getty Images

Что у полиции есть, так это подозреваемый. 46-летний поляк, имя которого держат в секрете, много лет жил во Франции и работал плотником, сейчас он под арестом.

Следователи полагают, что дело было так: подозреваемый, будучи подшофе, ехал за рулем своей черной Audi и сбил женщину на велосипеде неподалеку от местечка Бургтерулд в 150 км на северо-запад от Парижа.

Подумал, что убил и поехал домой за лопатой. Но когда вернулся, обнаружил, что женщина еще жива. Полиция уверена, что тогда он решил добить ее лопатой, потом закопал, а велосипед выбросил на свалку.

Небольшая загвоздка: очень мало доказательств того, что все именно так и было. Ни тела, ни признания, ни велосипеда. В довершение всего - ни одной заявки о пропавшей женщине.

Уверенность следователям придает то, что подозреваемый сам рассказал об этом нескольким людям.

Через два месяца после случившегося, 14 мая, экс-подруга подозреваемого явилась в полицейский участок в Дьеппе и рассказала, что ее бывший позвонил ей пьяный 9 марта и признался, что убил женщину в аварии.

Это была его первая версия. Позже снова позвонил и заявил, что все хорошо: женщина жива и ушла домой.

Подруга заволновалась и на следующий день решила своего бывшего навестить. Дома его не оказалось, но на лобовом стекле его машины зияла вмятина с большим красным пятном. 13 марта ей все-таки удалось с ним поговорить. Тогда-то он и выложил в деталях историю про убийство лопатой. Велосипедистка, по его словам, походила на бездомную.

Еще трое свидетелей слышали от подозреваемого три других версии произошедшего.

Одна из знакомых зашла к подозреваемому домой позже в день аварии и застала его лихорадочно оттирающим поврежденную машину. Ей он сказал, что сбитая женщина выжила. Знакомая на всякий случай все равно сфотографировала машину, и теперь это одна из ключевых улик в деле.

Другой факт против подозреваемого - то, что он объявил о краже Audi, которую нашли обгоревшей в середине апреля. Позже он признался полиции, что сам же ее и поджег.

В июне его арестовали, и тогда он объявил, что все это неудачная шутка - он выдумал историю, чтобы разжалобить свою бывшую подругу. Сам повредил лобовое стекло и размазал по нему куриную кровь.

Потом признал, что авария все же была, а потом снова стал твердить про плохую шутку.

Чтобы хоть как-то сдвинуться с места, полиции нужно срочно найти жертву: кто-то же должен был пострадать в той аварии.

"Есть масса пропавших людей, о которых не сообщают полиции", - сетует прокурор Кутен.

Есть вероятность, что сбитая женщина была туристкой или иностранкой, у которой был второй дом во Франции. Может быть, это велосипедистка, пустившаяся в дальнее путешествие. Может быть, эта женщина просто она жила в изоляции, в отрыве от своей семьи и друзей.

В призыве к возможным очевидцам происшествия, опубликованным полицией, жертва описана как женщина 40-60 лет, с рюкзаком, на велосипеде и, возможно, с сумками, прикрепленными к багажнику. Ничего больше полиция о ней не знает.

BBC
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