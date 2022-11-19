Восстановлено движение пассажирских поездов между Киевом и освобожденным Херсоном, сообщили в власти Украины.
Видео ⟩ Первый с начала войны: пассажирский поезд отправился из Киева в Херсон
Первый с начала войны: пассажирский поезд отправился из Киева в Херсон
Первый поезд в составе около 200 пассажиров выехал из Киева в понедельник вечером и прибыл в Херсон утром в субботу.
Первым рейсом поезда из Киева в Херсон поедут около двух сотен пассажиров. Поезд выехал из Киева в понедельник вечером и прибыл в Херсон утром в субботу, 19 ноября.
The first train coming to Kherson from Kyiv following the liberation day.— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 19, 2022
Note it how local folks are meeting it! pic.twitter.com/9I9RrDG0ec
Согласно действующему расписанию поезд будет отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона - по нечетным.
Уже сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Херсон и встретился с украинскими воинами, освобождавшими город.
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