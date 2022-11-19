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Видео ⟩ Первый с начала войны: пассажирский поезд отправился из Киева в Херсон

rus.tvnet.lv
Первый с начала войны: пассажирский поезд отправился из Киева в Херсон
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Восстановлено движение пассажирских поездов между Киевом и освобожденным Херсоном, сообщили в власти Украины.

Первый поезд в составе около 200 пассажиров выехал из Киева в понедельник вечером и прибыл в Херсон утром в субботу.

Первым рейсом поезда из Киева в Херсон поедут около двух сотен пассажиров. Поезд выехал из Киева в понедельник вечером и прибыл в Херсон утром в субботу, 19 ноября.

Согласно действующему расписанию поезд будет отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона - по нечетным.

Уже сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Херсон и встретился с украинскими воинами, освобождавшими город.

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