Украина: за последние сутки Россия понесла большие потери

В пятницу авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по российским войскам, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

🇳🇴/🇺🇦The moment of the shooting down of the latest and most technological Russian Su 35C fighter with the help of the Norwegian Nasams complex in the Bakhmut area. The pilot ejected but did not survive#NASAMS #Ukraine #UkraineWar #UkraineWar #Kherson #Bakhmut #Norwegian pic.twitter.com/axA89YnZRv — Ukraine-Russia war (@UkraineRussia2) November 18, 2022

Украинские ракетно-артиллерийские удары уничтожили один командный пункт российских войск, более 12 пунктов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также систему ПВО.

Потери российских войск в Украине к утру субботы достигли 83 880 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

С начала вторжения 24 февраля Россия потеряла 2885 танков, 5815 БТР, 1867 пушек, 393 многозарядные реактивные установки, 209 зенитно-артиллерийских установок, 278 самолетов, 261 вертолет, 1536 беспилотников, 480 крылатых ракет, 4368 автомобилей и 16 танкеров и кораблей.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что:

На купянском направлении сорваны атаки украинских сил из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Убиты более 60 украинских военных.

На краснолиманском направлении сорвана попытка ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской области. Убиты до 50 украинских военных.

В Донецкой области в ходе наступления российских войск убиты до 120 украинских военнослужащих.

За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой области, Стельмаховка Луганской области, Веселое, Новорайск Херсонской области. Об этом сообщает "Медуза".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.