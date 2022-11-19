Футболисты сборной Латвии потерпели поражение от команды Исландии в финале Кубка Балтии.
Сборная Латвии проиграла по пенальти Исландии в финале Кубка Балтии
Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой сборной Исландии со счётом 1:1 (пен. 8:7).
Уже на 12-й минуте исландцы могли открыть счёт - Свейн Гудьонсен ударом головой отправил мяч в штангу ворот, а на добивании Павел Штейнбор успел среагировать и отвёл угрозу. На 20-й минуте Гудьонсен решил проверить Штейнбора опасным ударом из-за пределов штрафной, но латвийский вратарь оказался на месте.
На 27-й минуте сборная Латвии осталась в меньшинстве после того как нападающий Раймонд Кроллис опасно нарушил правила на сопернике и получил красную карточку.
Счёт был открыт на 62-й минуте. За игру рукой Райвиса Юрковскиса в собственной штрафной судья назначил пенальти в ворота хозяев, который точно реализовал Исак-Бергманн Йоуханнессон. Отметим, что Штейнбор угадал направление и даже отбил мяч, но тот от руки голкипера предательски залетел в противоположный угол.
Сборная Латвии отыгралась на 68-й минуте. Янис Икауниекс увидел ускоряющегося Андрея Цыганика и вывел его практически один на один с вратарём. Цыганик не расстерялся и пробил в верхний ближний угол, сравняв счёт на табло.
До конца встречи счёт так и не изменился, а в послематчевой серии пенальти исландцы реализовали все свои удары с точки. Единственный промах в составе латвийской сборной допустил Антоний Черномордый.
Добавим, что сборная Исландии впервые принимала участие в Кубке Балтии и с первой же попытки завоевала трофей. В основном в Кубке Балтии участвовали три команды (Латвия, Литва и Эстония), а также дважды присоединялась Финляндия.
Сборная Латвии становилась обладателем Кубка Балтии рекордные 23 раза. На счету Литвы 17 побед турнире, а у Эстонии - 10.
Кубок Балтии - старейший действующий футбольный турнир среди национальных сборных в мире. Впервые он был сыгран в 1928 году.
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