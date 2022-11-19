Сборная Латвии проиграла по пенальти Исландии в финале Кубка Балтии

Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой сборной Исландии со счётом 1:1 (пен. 8:7).

Уже на 12-й минуте исландцы могли открыть счёт - Свейн Гудьонсен ударом головой отправил мяч в штангу ворот, а на добивании Павел Штейнбор успел среагировать и отвёл угрозу. На 20-й минуте Гудьонсен решил проверить Штейнбора опасным ударом из-за пределов штрафной, но латвийский вратарь оказался на месте.

На 27-й минуте сборная Латвии осталась в меньшинстве после того как нападающий Раймонд Кроллис опасно нарушил правила на сопернике и получил красную карточку.

Счёт был открыт на 62-й минуте. За игру рукой Райвиса Юрковскиса в собственной штрафной судья назначил пенальти в ворота хозяев, который точно реализовал Исак-Бергманн Йоуханнессон. Отметим, что Штейнбор угадал направление и даже отбил мяч, но тот от руки голкипера предательски залетел в противоположный угол.