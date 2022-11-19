Главное за 19 ноября ⟩ Снегопад наступает, взрыв под Петербургом и что изменило Латгалию?

В Перу пассажирский самолет авиакомпании LATAM на взлете столкнулся с пожарной машиной и загорелся. В результате аварии погибли два человека, сообщили официальные лица.

Массированный ракетный удар по Украине, который Россия нанесла 15 ноября, вновь поднял вопрос о российских запасах дальних ракет. 15 ноября было выпущено 96 ракет, сообщается, что это был самый массированный удар за последнее время.

Десятилетний Сэмми Грин только что стал известен на весь штат Пенсильвания, так как по телевидению была показана история его побега, вероятно, от похитителей. Портал Insider описал, как ребенка пытались похитить средь бела дня.

По сообщению пресс-службы Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ, в пятницу, 18 ноября, на пограничном посту Бурачки остановили машину. Водитель автомобиля, гражданин Украины, заявил сотрудникам службы, что не провозит товары, запрещенные к ввозу или вывозу. Однако работники поста обнаружили пространство под обшивкой крышки багажника, где лежали 109 ампул с тестостероном.

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Теле- и радиоведущий, писатель, журналист и путешественник Алекс Дубас признался в беседе с RUS TVNET, что он давно не занимается подсчетами стран, в которых побывал. Четыре года назад их было свыше 60, а сейчас гораздо больше. Были в его списке и такие крошечные страны, как Восточный Тимор, Лихтенштейн и Ватикан.

24 февраля 1978 года пятеро мучимых легкими душевными заболеваниями друзей после баскетбольной игры по непонятным причинам сели в автомобиль и отправились в глубокий лес. То, что произошло дальше, до сих пор необъяснимо.

Уже завтра начнется чемпионат мира по футболу. Давайте освежим в памяти ключевые факты о турнире. Справитесь?

Известный в Латвии консультант по отношениям и секс-коуч Иева Симане тоже когда-то была активным пользователем Tinder, где как встречала интересных собеседников - потенциальных партнеров, так и пережила моменты "земля, разверзнись". Поэтому показалось особенно интересным поговорить именно с Иевой, чтобы она как женщина и как эксперт в области отношений могла поделиться своим опытом и выводами. Думаю, это будет хороший путеводитель для всех, кто еще не раскусил золотой алгоритм Tinder.