Впервые в истории хозяин ЧМ по футболу проиграл в матче открытия

Игра первого тура группы "А" состоялась на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Эквадора.

Уже на 3-й минуте встречи Эннер Валенсия головой отправил мяч в ворота после серии ошибок вратаря и защиты сборной Катара, но судья после видеоповтора решил отменить взятие ворот из-за офсайда.

Первый гол ЧМ-2022 был забит на 16-й минуте после того как вратарь сборной Катара сбил с ног соперника и в ворота хозяев был назначен пенальти, который точно пробил Валенсия. На этот раз у арбитра не было возражений и гол 33-летнего форварда был засчитан.

Впервые на чемпионатах мира первый гол был забит с пенальти.

На 31-й минуте Валенсия оформил дубль - нападающий турецкого "Фенербахче" замкнул передачу и ударом головой положил мяч в угол ворот.

Отметим, что за 92-летнюю историю чемпионата мира хозяева никогда не проигрывали стартовый матч. До этого у стран-хозяек было 16 побед и 6 ничьих.

Следующий матч Эквадор проведёт против Нидерландов, а Катар - против Сенегала. Обе игры пройдут 25 ноября.

Галерея: Церемония открытия ЧМ-2022 в Катаре

21 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится три матча :

15:00, Англия - Иран

18:00, Сенегал - Нидерланды

21:00, США - Уэльс

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