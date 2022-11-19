Замминистра обороны Украины: ВСУ войдут в Крым до конца года

"Мы можем зайти в Крым, к примеру, до конца декабря. Это возможно. Не исключено, что так и будет", - заявил он.

Гаврилов убежден, что ВСУ продолжат воевать и зимой, несмотря на низкие температуры, сложные условия и истощение.

РФ заинтересована в паузе в военных действиях, потому что это позволит ее армии перегруппироваться и доставить больше военных на фронт, заявил замминстра. "Поэтому… мы не имеем права останавливаться. Мы должны продвигаться вперед", - добавил он.

Он также не исключил, что на планы ВСУ может повлиять "черный лебедь" - некий непредсказуемый поворот в войне, который сможет изменить ее течение. К примеру, "исчезновение" Владимира Путина - физическое или политическое.

"Думаю, Россия может столкнуться с "черным лебедем" внутри страны, и это может способствовать нашему успеху с Крымом", - сказал замминистра обороны Украины.

Окончание войны, по мнению Гаврилова, можно ждать уже к концу весны 2023 года. "Мои ощущения, что к концу весны война будет завершена", - сказал он.

Владимир Гаврилов, 64-летний генерал-майор был назначен заместителем министра обороны 28 января этого года. До этого он работал помощником гендиректора государственного предприятия "Укрспецэкспорт" и возглавлял Военно-дипломатическую академию Украины.