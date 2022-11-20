Фото ⟩ Безумный челлендж фаната к ЧМ-2022

Год назад фанат поставил перед собой серьезную цель. Он решил отказаться от повседневной одежды и 365 дней надевать только футбольные майки.

"Я пообещал себе, куда бы ни пошел и что бы ни делал, буду в футболке какого-нибудь клуба или сборной. Я даже на Рождество был в джерси Уэльса 2009 года!", - говорит Антонио.

Для того, чтобы маек точно хватило на весь челлендж Антонио Массари пополнил свой гардероб еще сотней уникальных футболок. На это он потратил больше 11,5 тысяч евро.

"Я люблю футбол, но футболки мне нравятся больше, чем сама игра. Их коллекционируют многие, но не все носят. Я хочу изменить это. Они красивые, красочные, местами даже нарядные и предназначены не только для занятий спортом. Теперь у меня их так много, трудно найти футболку команды, которой у меня еще нет!", - сказал фанат.