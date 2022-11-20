Антонио Массари, 35-летний фанат клубов "Портсмут" и "Интер", сумел собрать коллекцию из 400 футболок. Недавно он завершил очень необычный челлендж.
Фото ⟩ Безумный челлендж фаната к ЧМ-2022, который обошёлся в 11,5 тысячи евро
Год назад фанат поставил перед собой серьёзную цель. Он решил отказаться от повседневной одежды и 365 дней надевать только футбольные майки.
"Я пообещал себе, куда бы ни пошел и что бы ни делал, буду в футболке какого-нибудь клуба или сборной. Я даже на Рождество был в джерси Уэльса 2009 года!" - говорит Антонио.
Для того, чтобы маек точно хватило на весь год, Антонио Массари пополнил свой гардероб ещё сотней уникальных футболок. На это он потратил более 11,5 тысячи евро. Коллекция Массари хранится в доме его родителей в Милане.
"Я люблю футбол, но футболки мне нравятся больше, чем сама игра. Их коллекционируют многие, но не все носят. Я хочу изменить это. Они красивые, красочные, местами даже нарядные и предназначены не только для занятий спортом. Теперь у меня их так много, трудно найти футболку команды, которой у меня ещё нет!" - приводит слова фаната Kick!.
В поисках уникальных футболок Антонио Массари побывал в 90 странах. Он пополняет свою коллекцию через благотворительные магазины и магазины коллекционеров. Однажды на Мальдивах фанат подкупил уборщицу, чтобы она украла футболку из раздевалки сборной.
Антонио стал коллекционером после того, как в детстве получил свою первую футболку в подарок от мамы на день рождения. Это была футболка итальянского клуба "Парма" сезона-1997/1998.
Челлендж успешно завершился как раз перед чемпионатом мира, который Массари будет смотреть по телевизору.
"Теперь, когда я закончил это испытание, я вернулся к ношению обычных футболок, и мне кажется чертовски странным не носить форму каждый день. Я обязательно буду следить и смотреть каждую игру ЧМ. Я уже думаю о том, какую задачу поставить перед собой в следующий раз - после чемпионата мира, конечно", - размышляет Антонио.
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