Фото ⟩ Безумный челлендж фаната к ЧМ-2022, который обошёлся в 11,5 тысячи евро

"Я пообещал себе, куда бы ни пошел и что бы ни делал, буду в футболке какого-нибудь клуба или сборной. Я даже на Рождество был в джерси Уэльса 2009 года!" - говорит Антонио.

Для того, чтобы маек точно хватило на весь год, Антонио Массари пополнил свой гардероб ещё сотней уникальных футболок. На это он потратил более 11,5 тысячи евро. Коллекция Массари хранится в доме его родителей в Милане.

"Я люблю футбол, но футболки мне нравятся больше, чем сама игра. Их коллекционируют многие, но не все носят. Я хочу изменить это. Они красивые, красочные, местами даже нарядные и предназначены не только для занятий спортом. Теперь у меня их так много, трудно найти футболку команды, которой у меня ещё нет!" - приводит слова фаната Kick!.