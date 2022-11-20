Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема пропустит чемпионат мира

34-летний Бензема накануне впервые тренировался в общей группе сборной Франции. Он не смог завершить занятие и получил травму на тренировке.

Согласно публикации на сайте Федерации футбола Франции, Бензема прошёл МРТ в больнице Дохи, которое выявило травму прямой мышцы бедра. Сообщается, что восстановление от этого повреждения займёт три недели.

"В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне оставить своё место тому, кто может помочь нашей группе провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения поддержки", - написал Бензема в Instagram.

"Мне очень грустно за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью. Несмотря на этот новый тяжелый удар для сборной Франции, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с огромной задачей, которая нас ждёт", - приводит слова главного тренера команды Дидье Дешама Федерация футбола Франции.

Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника. Франция 22 ноября стартует на турнире матчем с Австралией. Также французы сыграют с Данией (26 ноября) и Тунисом (30 ноября).

Ранее в заявку сборной Франции по причине травм не попали Н'Голо Канте, Поль Погба, Преснел Кимпембе, а Кристофер Нкунку также вылетел из заявки после травмы на тренировке национальной команды.