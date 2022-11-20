Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема пропустит чемпионат мира

rus.tvnet.lv
Обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема пропустит чемпионат мира
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Карим Бензема
Карим Бензема Фото: Irina R. Hipolito/ZUMAPRESS.com

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира в Катаре.

34-летний Бензема накануне впервые тренировался в общей группе сборной Франции. Он не смог завершить занятие и получил травму на тренировке.

Согласно публикации на сайте Федерации футбола Франции, Бензема прошёл МРТ в больнице Дохи, которое выявило травму прямой мышцы бедра. Сообщается, что восстановление от этого повреждения займёт три недели.

"В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне оставить своё место тому, кто может помочь нашей группе провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения поддержки", - написал Бензема в Instagram.

"Мне очень грустно за Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью. Несмотря на этот новый тяжелый удар для сборной Франции, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с огромной задачей, которая нас ждёт", - приводит слова главного тренера команды Дидье Дешама Федерация футбола Франции.

Дешам сможет заменить Бензема в заявке до вечера понедельника. Франция 22 ноября стартует на турнире матчем с Австралией. Также французы сыграют с Данией (26 ноября) и Тунисом (30 ноября).

Ранее в заявку сборной Франции по причине травм не попали Н'Голо Канте, Поль Погба, Преснел Кимпембе, а Кристофер Нкунку также вылетел из заявки после травмы на тренировке национальной команды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх