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Художник написал портреты без конкурса, их стоимость 11 тыс. евро

rus.tvnet.lv
Художник написал портреты без конкурса, их стоимость 11 тыс. евро
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президент Эгил Левитс и художник
президент Эгил Левитс и художник Фото: Paula Čurkste/LETA

Портреты Паула Калниньша и Язепа Ранцанса, которые написал художник Ритумс Иванов, обошлись Канцелярии президента в 11 000 евро, включая налог на добавленную стоимость.

Как пояснила руководитель медиацентра Государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане, в соответствии с Законом о государственных закупках в данном случае не нужно было проводить конкурс по выбору художника.

Она указала, что канцелярия выбрала художника с учетом поставленной цели и пригодности художника для выполнения задачи этого года.

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Основываясь на предыдущем опыте сотрудничества с художником, написавшим несколько официальных портретов президентов государства, и оценив общедоступные работы художника, представители канцелярии пришли к выводу, что Иванов будет наиболее подходящим художником для качественного выполнения задания.

Уже сообщалось, что портреты, созданные художником к 100-летию института президентства в Латвии, 14 ноября в Рижском дворце открыл президент Эгил Левитс.

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