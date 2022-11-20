Художник написал портреты без конкурса, их стоимость 11 тыс. евро

Как пояснила руководитель медиацентра Государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане, в соответствии с Законом о государственных закупках в данном случае не нужно было проводить конкурс по выбору художника.

Она указала, что канцелярия выбрала художника с учетом поставленной цели и пригодности художника для выполнения задачи этого года.

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Основываясь на предыдущем опыте сотрудничества с художником, написавшим несколько официальных портретов президентов государства, и оценив общедоступные работы художника, представители канцелярии пришли к выводу, что Иванов будет наиболее подходящим художником для качественного выполнения задания.

Уже сообщалось, что портреты, созданные художником к 100-летию института президентства в Латвии, 14 ноября в Рижском дворце открыл президент Эгил Левитс.