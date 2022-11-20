В центре Москвы крупный пожар, в здании остались люди

Что известно

Пожар произошел в двухэтажном здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18, в котором размещаются магазин мебели и светильников и магазин цветов.

Площадь возгорания составляет около 1900 кв. метров. Также сообщается, что позднее она увеличилась до 2500 кв. метров. По информации Baza, во время пожара мог произойти взрыв, из-за чего обрушились перекрытия между этажами на площади в 500 кв. метров.

Пожару присвоен третий уровень сложности.

Из здания эвакуировали семь человек, двое могут еще оставаться внутри. Пока информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, некоторым удалось выбраться из здания самостоятельно.

Для тушения пожара на Комсомольской площади направили три вертолета и пожарный поезд.

В РЖД заявили, что пожар не угрожает пассажирам и не повлиял на движение поездов.