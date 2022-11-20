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9 лет трагедии в Золитуде: в Риге вспомнят погибших

rus.tvnet.lv/LETA
9 лет трагедии в Золитуде: в Риге вспомнят погибших
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Памятное мероприятие жертв трагедии в Золитуде.
Памятное мероприятие жертв трагедии в Золитуде. Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 21 ноября, на зданиях Рижского самоуправления будут подняты государственные флаги в память о погибших в золитудской трагедии.

В понедельник исполнится девять лет с момента обрушения 21 ноября 2013 года супермаркета Maxima в Золитуде, где тогда погибли 54 человека, еще несколько десятков получили серьезные ранения. Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.

Траурные флаги на зданиях самоуправления будут вывешены в ответ на призыв общества Zolitūde 21.11.

Рижское самоуправление планирует к осени следующего года, когда исполнится десять лет со дня трагических событий, разработать проект мемориала, выделив на эти цели более 100 000 евро.

Как сообщалось, судебные прения по уголовному делу о трагедии в Золитуде, которое рассматривается в апелляционном порядке, завершились в Рижском окружном суде в ноябре.

Слушание дела продолжится 10 января 2023 года в 13:00, когда подсудимым будет дано последнее слово.

Виновным по уголовному делу в суде первой инстанции был признан инженер-строитель Ивар Сергетс, который был приговорен к шести годам лишения свободы и применению запрета на работу по профессии в течение пяти лет.

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