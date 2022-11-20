На "Яндексе" появились панорамные фото над Латвией. Кажется, не совсем законно

В письменном ответе De Facto "Яндекс" заявил, что изображения в небе над Латвией также были сделаны пользователями карт.

"Мы проверяем, чтобы фотографии не содержали языка ненависти, изображений частных интерьеров и всего, что связано с нарушением неприкосновенности частной жизни и других социальных норм. Мы также можем удалить фотографии по законному запросу", - написали в пресс-службе компании.

На "Яндекс Картах" на территории Евросоюза, не считая Латвии, можно найти всего несколько панорамных фото, которые, кажется, создавались на протяжении трех лет - с 2019 по 2021 год. Кроме того, все фотографии одинаково хорошего качества.

Фотосъемка объектов инфраструктуры, которая раньше считалась безобидным развлечением, теперь, после начала полномасштабной войны России против Украины, подвергается критическому пересмотру. Такие изображения могут использовать российские спецслужбы. Передача LTV напоминает, что в Латвии особенно активна российская военная разведка, а задержанным за шпионаж в Латвии давали задания фотографировать объекты инфраструктуры - вышки, склады, железные дороги.

В письменном комментарии Служба госбезопасности (VDD) упоминает, что при планировании диверсий и терактов против объектов государственной важности изначально собирается подробная информация, в том числе осуществляется видео- и фотосъемка, однако изображения, размещенные на "Яндекс Картах", по мнению службы, не такого высокого качества: "По оценке VDD, фотографии, доступные на "Яндекс Картах", не дают возможности рассмотреть инфраструктуру, важную для государственной безопасности и обороны, на том уровне детализации, который необходим для получения необходимой для получения важных для разведки сведений о режиме охраны этих объектов".

В последние годы ужесточились условия использования беспилотной авиации. С этого лета, особенно в Риге, активно используется оборудование Агентства гражданской авиации, которое позволяет полиции выявлять нарушителей. Если владелец дрона нарушает установленный лимит высоты, устройства позволяют определить местонахождение не только дрона, но и управляющего им пилота.