В последние годы российская интернет-компания "Яндекс" дополнила свои карты высококачественными 360-градусными изображениями, сделанными с воздуха во многих местах Латвии. Часть снимков могла быть сделана с нарушением ограничений, сообщает передача De Facto на LTV.
На "Яндексе" появились панорамные фото над Латвией. Кажется, не совсем законно
Виртуальные 3D-туры по популярным достопримечательностям не уникальны. Однако "Яндекс" поднял их на новый уровень. На фотографиях, сделанных с высоты 100-200 метров, которые размещены на странице карт "Яндекса", можно увидеть не только любимые туристами места. Фотографировались также железнодорожные узлы, мосты, гидроэлектростанции и башни связи.
Например, по всей Риге было сделано около 50 аэрофотоснимков. Еще больше видов было запечатлено над Даугавпилсом.
"К сожалению, у агентства нет достаточной информации, чтобы однозначно сказать, какие технические средства использовались для получения этих фотографий. Поэтому невозможно ответить, подтвердить или опровергнуть, что все требования, указанные в регламенте, были соблюдены", - заявил в интервью передаче руководитель отдела безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов Агентства гражданской авиации (CAA) Илмар Озолс.
Ни "Яндекс", ни его представители не обращались в CAA за специальным разрешением. Также "Яндекс" не зарегистрирован в латвийском реестре беспилотных летательных аппаратов, или дронов.
Агентство допускает, что кто-то мог предоставить "Яндексу" внештатные услуги. Но не исключено, что снимки разместили пользователи "Яндекса". Самая достоверная версия - это использование беспилотника.
Озолс поясняет, что на высоте до 120 метров, которая является общим пределом для дронов, нет особых требований для согласования фотосъемки, но необходимо соблюдать и другие правила, такие как защита частной жизни, коммерческая тайна и защита объектов критической инфраструктуры.
Представитель САА считает, что по крайней мере на некоторых фото требования могли быть нарушены: "Например, возле аэродромов - Рига, Лиепая - установлен 5-километровый лимит, где полеты запрещены совсем, а на еще большей территории существует ограничение - полеты только до высоты в 50 м. Местами можно определить, что нарушения были, но подробной информации, какими техническими средствами, когда и кто это делал, к сожалению, нет".
"Яндекс" - крупнейшая интернет-компания в России. Ее акционерами и инвесторами являются российские госбанки - "Сбербанк" и ВТБ. В марте этого года Евросоюз включил гендиректора "Яндекса" Тиграна Худавердяна в санкционный список. Он присутствовал на встрече олигархов в Кремле после российского вторжения в Украину. В июне под санкции попал и соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож. Он упоминается в списке как один из ведущих бизнесменов, обеспечивающих важный источник дохода для российского правительства.
Известно, что "Яндекс" передает данные российским службам по запросу. Например, сама компания призналась, что в 2020 году за полгода получила более 15 000 запросов от силовых ведомств и 84% запросов были удовлетворены.
Панорамные виды с высоты птичьего полета компания начала создавать в 2012 году в Санкт-Петербурге. За 10 лет такими 360-градусными панорамами была покрыта западная часть России, также были сделаны снимки над Беларусью, Казахстаном, Грузией, Турцией и аннексированным Россией Крымом. Во многих местах свои фото на сервис выставляли пользователи "Яндекса".
В письменном ответе De Facto "Яндекс" заявил, что изображения в небе над Латвией также были сделаны пользователями карт.
"Мы проверяем, чтобы фотографии не содержали языка ненависти, изображений частных интерьеров и всего, что связано с нарушением неприкосновенности частной жизни и других социальных норм. Мы также можем удалить фотографии по законному запросу", - написали в пресс-службе компании.
На "Яндекс Картах" на территории Евросоюза, не считая Латвии, можно найти всего несколько панорамных фото, которые, кажется, создавались на протяжении трех лет - с 2019 по 2021 год. Кроме того, все фотографии одинаково хорошего качества.
Фотосъемка объектов инфраструктуры, которая раньше считалась безобидным развлечением, теперь, после начала полномасштабной войны России против Украины, подвергается критическому пересмотру. Такие изображения могут использовать российские спецслужбы. Передача LTV напоминает, что в Латвии особенно активна российская военная разведка, а задержанным за шпионаж в Латвии давали задания фотографировать объекты инфраструктуры - вышки, склады, железные дороги.
В письменном комментарии Служба госбезопасности (VDD) упоминает, что при планировании диверсий и терактов против объектов государственной важности изначально собирается подробная информация, в том числе осуществляется видео- и фотосъемка, однако изображения, размещенные на "Яндекс Картах", по мнению службы, не такого высокого качества: "По оценке VDD, фотографии, доступные на "Яндекс Картах", не дают возможности рассмотреть инфраструктуру, важную для государственной безопасности и обороны, на том уровне детализации, который необходим для получения необходимой для получения важных для разведки сведений о режиме охраны этих объектов".
В последние годы ужесточились условия использования беспилотной авиации. С этого лета, особенно в Риге, активно используется оборудование Агентства гражданской авиации, которое позволяет полиции выявлять нарушителей. Если владелец дрона нарушает установленный лимит высоты, устройства позволяют определить местонахождение не только дрона, но и управляющего им пилота.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!