Главное за 20 ноября ⟩ Laima по-русски, пожар в центре Москвы и Общество пользователей туалетов

В последние недели Россия начала активно применять против украинских войск ударные беспилотники "Ланцет" и "Куб". Сможет ли она строить их в условиях санкций?

Этот гигантский процесс войдет в историю. Суд в Нидерландах признал 3 подсудимых виновными по делу о сбитом в Донбассе "Боинге". Это пример для трибунала по Украине, считает Роман Гончаренко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как утверждается, обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

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В субботу, 19 ноября, на взлетно-посадочной полосе в аэропорту столицы Перу Лимы с пожарной машиной столкнулся пассажирский самолет, выполняющий внутренний рейс, на борту которого находилось 108 человек, в результате чего погибли двое пожарных. Позднее мир поразило селфи, которое сделала местная пара на месте катастрофы.

Стюардесса авиакомпании Air Hollywood Джамила Хардвик рассказала, что напитки, продаваемые во время полета, отличаются от тех, что пьют члены экипажа, сообщает портал Inside Edition. Почему же?

"Добрый вечер, Герда, у статьи про свингер-клуб очень вкусное название. Просьба, если у вас есть контакты свингер-клуба, поделитесь ими. Спасибо заранее, Янис". "Йоу, прочитал статью TVNET, и это во мне разожгло искру :) Как все это происходит? Каков порядок, чтобы можно было посетить свингер-клуб? Что мне нужно знать? Надеюсь на ответ. Рейнис". Это только некоторые из писем, которые после публикации первой статьи упали в мой почтовый ящик в Facebook. Так как интерес есть, время для обещанной второй части статьи.

Полная отдача Богу. Женщины, которые поступают в монастырь, клянутся жить в безбрачии и молитве. Многие молоды и не понимают, как тяжело будет сдержать это обещание перед Богом и церковью. Иногда - даже невозможно.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз поговорим о молодой жене Павла Прилучного и бывшей супруге рэпера Моргенштерна.