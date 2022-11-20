Депутат нового Сейма Игорь Раев обвиняется в хищении денег

Согласно тому, что удалось доказать обвинению, Раев дважды сообщал заведомо ложные сведения о том, что его дочь находится в Тарту,

за что он необоснованно получил пособия в размере 87 и 45 евро. Это было в марте-апреле 2015 года. Обвинение предъявили за мошенничество в мелком размере. А вот вторая статья обвинения касается мошенничества. Из обвинительного акта видно, что осенью 2015 года Раев не уведомил министерство о том, что его жена больше постоянно не проживает в Тарту, хотя в связи с этим изменятся условия выплаты пособия. Здесь сумма украденного уже выше - 1490 евро.

"Я всегда указывал дни, когда она была там и предоставлял эту информацию. Вопрос в том, что если, например, она уезжает из Риги в пятницу и приезжает в Тарту, а уезжает в понедельник утром, то я указываю что она находится в Тарту в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник. Соответственно, министерство посчитало, что должны быть указаны другие даты, и мы не смогли прийти к взаимному согласию по этому вопросу", - описывает ситуацию Раев со своей точки зрения.

Из решения суда неясно, как именно выяснилось происшествие. Однако известно, что в 2016 году Военная полиция возбудила уголовное дело. Следствие продолжалось до 2018 года, когда дело было передано в прокуратуру, которая собрала достаточно доказательств для предъявления обвинения.