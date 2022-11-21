Норвежки в 9-й раз выиграли чемпионат Европы по гандболу

В финальном матче, который состоялся в Любляне, норвежки вырвали победу со счётом 27:25.

Датчанки лучше провели первую половину, уйдя на перерыв с перевесом в три гола. Однако Норвегия сумела переломить ход встречи во втором тайме и вырвать победу.

Сборная Дании в третий раз в истории завоевала серебряные медали. Также датчанки трижды выигрывали континентальное первенство.

Отметим, что норвежки выиграли три из последних четырёх чемпионатов Европы. Всего на их счету девять побед на чемпионатах Европы, что является лучшим результатом в истории турнира.

Бронзовые медали завоевала сборная Черногории, которая переиграла действующих олимпийских чемпионок из Франции. Основное время матча за третье место завершилось вничью 22:22, а в овертайме сильнее оказались черногорки - 27:25.

Женский чемпионат Европы по гандболу проходил в Словении, Черногории и Северной Македонии.