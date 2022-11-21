Джокович выиграл Итоговый турнир АТР и повторил рекорд Федерера

В финальном матче Джокович обыграл Рууда со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. По ходу встречи Джокович, занимающий восьмую строчку в мировом рейтинге АТР, выполнил восемь подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Каспера Рууда (4 АТР) четыре эйса и ни одного брейка-пойнта. Счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу серба.

Серб шестой раз (2008, 2012, 2013, 2014 и 2015) победил на Итоговом турнире ATP и сравнялся по титулам с швейцарцем Роджером Федерером. Кроме того, 35-летний Джокович стал самым возрастным чемпионом в истории турнира - он побил рекорд Федерера на пять лет.

За победу в турнире Джокович получит 1500 рейтинговых очков и $4,740,300 призовых - на групповом этапе серб обыграл всех соперников, поэтому заработал максимально возможные призовые. Больше за один турнир в мужском Туре не получал никто.

Джокович выиграл 91-й титул в карьере. Больше него трофеев только у Рафаэля Надаля (92), Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).