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За выходные выявлено 816 новых случаев Covid-19

rus.tvnet.lv
За выходные выявлено 816 новых случаев Covid-19
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

За минувшие выходные подтверждено 816 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За последние четыре дня было сделано 6142 теста на Covid-19, 13,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 276,4 до 260,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6083 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 959 835 случаев заражения.

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