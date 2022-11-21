За выходные выявлено 816 новых случаев Covid-19

За последние четыре дня было сделано 6142 теста на Covid-19, 13,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 276,4 до 260,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6083 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 959 835 случаев заражения.