5 продуктов питания, вызывающих такую же зависимость, как и табак

Вот какие продукты, согласно DailyMail, перечислили психологи из Технологического института Вирджинии и Мичиганского университета:

пицца;

курица в панировке или наггетсы;

картофельные чипсы;

печенье и кондитерские изделия;

картофель фри.

По вероятности вызвать у человека пищевую зависимость эти продукты уверенно ставятся в один ряд с табаком.

Ученые отмечают, что людям обычно сложно бросить употреблять обработанные продукты - даже несмотря на очевидный риск различных заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевания).

Сильно обработанные, соленые, а также сладкие и жирные продукты манипулируют настроением и негативно влияют здоровье.

Когда мы едим булочку или кусочек пиццы, мы как бы чувствуем себя спокойнее - так же, как курильщик чувствует себя после выкуривания сигареты.

Еще один неприятный нюанс: любое привыкание требует увеличения дозы. Каждый прием нездоровой пищи способствует тому, что со временем нам хочется съесть больше. Доказано, что люди, которые часто заказывают небольшую порцию картофеля фри, в следующий раз захотят порцию побольше.

Ученые напоминают, что не стоит употреблять эти продукты регулярно, особенно если вы следите за своим весом и здоровьем. Все должно быть в меру!