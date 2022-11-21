Некоторые ученые и эксперты по питанию рекомендуют продукты, которые помогут похудеть. Другие предупреждают о продуктах, которые вызывают зависимость и привыкание, являясь еще и не очень полезными. О последних и поговорим!
5 продуктов питания, вызывающих такую же зависимость, как и табак
Вот какие продукты, согласно DailyMail, перечислили психологи из Технологического института Вирджинии и Мичиганского университета:
- пицца;
- курица в панировке или наггетсы;
- картофельные чипсы;
- печенье и кондитерские изделия;
- картофель фри.
По вероятности вызвать у человека пищевую зависимость эти продукты уверенно ставятся в один ряд с табаком.
Ученые отмечают, что людям обычно сложно бросить употреблять обработанные продукты - даже несмотря на очевидный риск различных заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевания).
Сильно обработанные, соленые, а также сладкие и жирные продукты манипулируют настроением и негативно влияют здоровье.
Когда мы едим булочку или кусочек пиццы, мы как бы чувствуем себя спокойнее - так же, как курильщик чувствует себя после выкуривания сигареты.
Еще один неприятный нюанс: любое привыкание требует увеличения дозы. Каждый прием нездоровой пищи способствует тому, что со временем нам хочется съесть больше. Доказано, что люди, которые часто заказывают небольшую порцию картофеля фри, в следующий раз захотят порцию побольше.
Ученые напоминают, что не стоит употреблять эти продукты регулярно, особенно если вы следите за своим весом и здоровьем. Все должно быть в меру!
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