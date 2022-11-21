С какими проблемами со здоровьем столкнулись 74% жителей после заболевания Covid-19

Хотя проблемы со здоровьем чаще наблюдаются у жителей старше 45 лет, некоторые симптомы относительно часто наблюдаются и у более молодых жителей. Повышенную утомляемость после перенесенного Covid-19 чаще всего отмечали жители в возрасте от 55 до 63 лет (66%), однако относительно часто на эту проблему указывали и жители в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Хотя головные боли и головокружения после перенесенного вируса наиболее часто отмечались среди жителей в возрасте от 45 до 54 лет (29%), каждый четвертый житель (24%) в возрасте от 35 до 44 лет также испытывал эти проблемы со здоровьем. Согласно результатам исследования, ухудшение способности концентрации внимания чаще всего наблюдается именно в активном трудоспособном возрасте, а именно в возрасте от 35 до 44 лет (23%).