Большая часть - 74% - переболевших Covid-19 отметили различные проблемы со здоровьем, свидетельствует последнее исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". Каждый второй житель, или 50% населения, переболевший Covid-19, ощущал повышенную утомляемость, 28% населения имели продолжительный кашель, каждый четвертый - головные боли и головокружение (24%), а также одышку даже после минимальных физических нагрузок (23%), а каждый пятый - нарушения сна (20%).
С какими проблемами со здоровьем столкнулись 74% жителей после заболевания Covid-19
Несколько реже жители отмечали, что после заболевания вирусом Covid-19 наблюдали ухудшение концентрации внимания (17%), эмоциональную нестабильность (14%) и сердечную недостаточность. Согласно результатам исследования, на различные проблемы со здоровьем после заражения Covid-19 чаще указывали женщины (81%), чем мужчины (67%).
Закономерно, что проблемы со здоровьем чаще возникали у людей, которые ежедневно слишком мало времени уделяют физической активности, то есть 64% жителей, отметивших одну или несколько проблем со здоровьем после заболевания Covid-19, сами признались, что каждый день слишком мало времени уделяют физической активности.
"Данные этого исследования подтверждают, насколько важны регулярные физические нагрузки для укрепления здоровья и иммунитета. Чем здоровее образ жизни, тем больше вероятность уменьшения неблагоприятных симптомов, которые могут появиться после заражения вирусом.
Ежедневная забота о своем здоровье означает своевременно обращаться к врачу, принимать все препараты, рекомендованные врачом или фармацевтом в случае болезни, проходить профилактические осмотры и, помимо вышеперечисленного, регулярно заниматься физической активностью, отказаться от курения, соблюдать сбалансированное питание, следить за достаточностью необходимых организму витаминов и минералов, уделять достаточно времени отдыху и сну, а также стараться уменьшить негативное влияние стресса. Задумываясь о восстановлении здоровья после заболевания Covid-19, обязательно стоит обратить внимание на то, какие резервы истощились в организме.
Рекомендуется сделать анализ крови, чтобы определить как минимум уровень витамина В12, витамина D, фолиевой кислоты, а также уровень и запасы железа, а потом подобрать соответствующие дозы и подход к лечению.
После перенесенного Covid-19 обязательно рекомендуется принимать витамин D, витамин C, а также курс рыбьего жира с высоким содержанием омега-жирных кислот, который оказывает благотворное действие на сердечно-сосудистую систему. Если наблюдаются нарушения памяти, в виде курса можно принимать продукты, содержащие экстракт гинкго двулопастного, аминокислоты, витамины группы В и улучшающие кровообращение головного мозга, способствующие концентрации внимания. Однако каждый случай индивидуален, поэтому перед выбором витаминов и минералов следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом в аптеке", - говорит фармацевт Mana Aptieka и заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
Одышка даже после минимальной физической нагрузки, нарушения сердечной деятельности и сна чаще всего встречаются у пожилых людей.
После перенесенного Covid-19 на одышку даже после минимальных физических нагрузок жаловался почти каждый четвертый житель в каждой возрастной группе, но наиболее часто эту проблему отмечали пожилые респонденты - старше 64 лет (37%). Хотя в целом нарушения сердечной деятельности отмечало меньше жителей - 14%, больше всего их также отмечали жители возрастной группы старше 64 лет (29%). Удельный вес этих негативных симптомов среди пожилых людей закономерен, учитывая, что здоровье с годами ухудшается - возникают различные заболевания, которые могут повлиять как на течение болезни, так и на возникновение более тяжелых последствий. На нарушения сна чаще всего также жаловались люди в возрасте от 55 до 63 лет (30%) и в возрасте от 64 до 75 лет (31%).
Проблемы со здоровьем отмечаются также у молодых людей
Хотя проблемы со здоровьем чаще наблюдаются у жителей старше 45 лет, некоторые симптомы относительно часто наблюдаются и у более молодых жителей. Повышенную утомляемость после перенесенного Covid-19 чаще всего отмечали жители в возрасте от 55 до 63 лет (66%), однако относительно часто на эту проблему указывали и жители в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Хотя головные боли и головокружения после перенесенного вируса наиболее часто отмечались среди жителей в возрасте от 45 до 54 лет (29%), каждый четвертый житель (24%) в возрасте от 35 до 44 лет также испытывал эти проблемы со здоровьем. Согласно результатам исследования, ухудшение способности концентрации внимания чаще всего наблюдается именно в активном трудоспособном возрасте, а именно в возрасте от 35 до 44 лет (23%).
Повышенное выпадение волос и эмоциональная нестабильность чаще наблюдаются у женщин
Согласно данным исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", повышенное выпадение волос чаще всего наблюдается у жителей в возрасте 25-44 лет (13%), а также после 64 лет (10%). Более того, женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос в пять раз чаще, чем мужчины. Также на 8% чаще, чем мужчины, женщины отмечали эмоциональную нестабильность после перенесенного Covid-19, когда они чувствовали, что раздражаются быстрее и легче, что, вероятно, объясняется тем, что женщины относительно более эмоциональны, чем мужчины.
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