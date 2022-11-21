В бельгийский город Антверпен попадают драгоценные камни из глубин шахт в Ботсване, Канаде, Южной Африке, Анголе и России, пишет The Guardian.
The Guardian: Бельгия продолжает импортировать из России алмазы
Несмотря на войну в Украине, остановившую торговлю в размере миллиардов долларов, Бельгия продолжает импортировать алмазы из России, хоть и в гораздо меньших объемах.
Евросоюз прекратил импорт российского угля, постепенно прекратил большую часть импорта российской нефти и других товаров. Однако алмазы снова избежали попадания в санкционный список.
Торговля ими продолжается, несмотря на моральное давление президента Украины Владимира Зеленского. В марте он заявил бельгийскому парламенту, что мир - ценнее бриллиантов.
До вторжения в Украину 25% необработанных алмазов, попадавших в Антверпен, шли из России.
Напомним, в третьем квартале этого года ВВП России снизился на 4%, свидетельствуют предварительные рассчеты Росстата. Во втором квартале года спад в годовом разрезе также составил 4%, что говорит о рецессии.
В прошлый раз экономика России находилась в рецессии в конце 2020 года и начале 2021 года, когда на народное хозяйство негативно повлияла пандемия коронавируса.
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