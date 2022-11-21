Биологическое разнообразие на полях Латвии сокращается

Эксперты отмечают, что надежду внушают масштаб и цели "Стратегии биологического разнообразия 2030", но определяющими станут условия их реализации.

До сих пор стратегия биоразнообразия оставалась на бумаге, а последнее десятилетие было потрачено на обследование природных ценностей и планирование следующих шагов.

Латвийский фонд природы признает, что у него нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что разнообразие природы в Латвии не сокращается.

В ходе проекта "Подсчет природы" с 2017 по 2021 год было установлено, что уничтожено 4201 га естественных биотопов - основная часть подверглась вспашке.

И сами крестьяне признают, что аграрная политика Латвии до сих пор была направлена на интенсификацию сельского хозяйства и повышение производительности, что во многом достигалось не за счет повышения урожайности с гектара, а за счет увеличения общей площади посевов.

Существующие компенсационные механизмы по защите окружающей среды оказались неконкурентоспособными по сравнению с экономическими преимуществами интенсивного земледелия. И хотя в последние годы проводится все более масштабная работа по целенаправленному восстановлению биотопов, общий баланс по-прежнему остается отрицательным.