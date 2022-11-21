Сборная Англии одержала уверенную победу над командой Ирана в своём первом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Скандал с гимном и 8 голов в матче Англии и Ирана
Матч проходил на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе и завершился победой англичан со счётом 6:2.
Перед началом матча болельщики на трибунах освистали гимн Ирана, а сами футболисты отказались его исполнять. Вероятно, такими действиями футболисты и болельщики выразили протест властям Ирана, которые ущемляют права женщин в стране. Ранее об этом публично высказывались футболисты сборной.
Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022
В самом начале игры Иран остался без вратаря - Алиреза Бейраванд жёстко столкнулся с собственным защитником. Голкиперу сборной Ирана оказывали помощь более пяти минут, затем он даже немного поиграл, но в итоге не смог продолжить игру и попросил замену - голкипера унесли с поля на носилках, а вместо него место в воротах занял Хоссейн Хоссейни.
Англичане могли открыть счёт на 32-й минуте после розыгрыша углового, но Гарри Магуайр головой пробил в перекладину ворот.
Счёт на 35-й минуте открыл Джуд Беллингем, для которого этот гол стал первым за национальную сборную. 19-летний полузащитник головой отправил мяч в сетку ворот сборной Ирана, замкнув навес Люка Шоу с левого фланга.
Беллингем стал первым родившимся в XXI веке игроком, забившим на чемпионате мира.
На 43-й минуте Букайо Сака во второй раз поразил ворота иранцев - после розыгрыша углового Магуайр головой скинул мяч на Сака, который сразу же с левой пробил в девятку ворот Хоссейни. Ещё две минуты спустя отличился Рахим Стерлинг, который в прыжке замкнул прострел Гарри Кейна с правого фланга.
На 62-й минуте Стерлинг записал на свой счёт ещё и голевую передачу. Нападающий "Челси" отдал передачу Сака, который вошёл в штрафную, обыграл несколько иранцев и точно пробил в угол ворот, оформив дубль.
Три минуты спустя сборная Ирана впервые в этом матче сумела проявить себя в атаке и сразу же забила - Мехди Тареми классным ударом под перекладину поразил ворота Джордана Пикфорда.
На 70-й минуте на поле появился Маркус Рэшфорд, который чуть ли не первым же касанием забил - нападающий "Манчестер Юнайтед" разобрался с двумя защитниками Ирана и отправил мяч мимо Хоссейни. Последний мяч в ворота иранской сборной на 90-й минуте отправил Джек Грилиш, которому ассистировал Каллум Уилсон.
Точку в этом долгом матче поставил Тареми, который на 13-й добавленной минуте отличился с 11-метровой отметки.
21 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится еще два матча:
- 18:00, Сенегал - Нидерланды
- 21:00, США - Уэльс
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
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