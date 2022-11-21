Скандал с гимном и 8 голов в матче Англии и Ирана

Счёт на 35-й минуте открыл Джуд Беллингем, для которого этот гол стал первым за национальную сборную. 19-летний полузащитник головой отправил мяч в сетку ворот сборной Ирана, замкнув навес Люка Шоу с левого фланга.

Беллингем стал первым родившимся в XXI веке игроком, забившим на чемпионате мира.

На 43-й минуте Букайо Сака во второй раз поразил ворота иранцев - после розыгрыша углового Магуайр головой скинул мяч на Сака, который сразу же с левой пробил в девятку ворот Хоссейни. Ещё две минуты спустя отличился Рахим Стерлинг, который в прыжке замкнул прострел Гарри Кейна с правого фланга.

На 62-й минуте Стерлинг записал на свой счёт ещё и голевую передачу. Нападающий "Челси" отдал передачу Сака, который вошёл в штрафную, обыграл несколько иранцев и точно пробил в угол ворот, оформив дубль.

Три минуты спустя сборная Ирана впервые в этом матче сумела проявить себя в атаке и сразу же забила - Мехди Тареми классным ударом под перекладину поразил ворота Джордана Пикфорда.

На 70-й минуте на поле появился Маркус Рэшфорд, который чуть ли не первым же касанием забил - нападающий "Манчестер Юнайтед" разобрался с двумя защитниками Ирана и отправил мяч мимо Хоссейни. Последний мяч в ворота иранской сборной на 90-й минуте отправил Джек Грилиш, которому ассистировал Каллум Уилсон.

Точку в этом долгом матче поставил Тареми, который на 13-й добавленной минуте отличился с 11-метровой отметки.

21 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится еще два матча :

18:00, Сенегал - Нидерланды

21:00, США - Уэльс

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