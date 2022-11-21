20 ноября стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре. В матче открытия хозяева уступили сборной Эквадора (0:2) - дублем отметился нападающий Эннер Валенсия, жизнь которого больше похожа на художественный фильм.
Побег от полиции и похищенная наркоторговцами сестра. Безумная жизнь автора первого гола ЧМ
Sport24 пишет, что в 2020 году преступники похитили сестру футболиста и потребовали за неё выкуп в размере 2 миллионов долларов. Сестра Валенсии была похищена в собственном доме в столице Эквадора Кито группой вооружённых людей.
Мужу сестры удалось спастись от похитителей, прыгнув в реку, а вот Эрчи Валенсии Ластре повезло гораздо меньше - её увезли в джунгли, где удерживали на протяжении 11 дней.
Всё это время преступники перемещались по джунглям, чтобы запутать полицию, которая усиленно занималась их поисками. В конце концов правоохранительным органам удалось отследить местонахождение палатки, где вооруженная банда прятала Эрчи.
Позже выяснилось, что преступники оказались членами группировки "Фронт Оливер Синистерра", которая преимущественно занималась наркоторговлей.
День вызволения сестры из плена Эннер Валенсия назвал "одним из счастливейших в жизни". "У меня нет слов, чтобы описать всё, что я пережил сегодня", - написал нападающий в Twitter.
В жизни Эннера Валенсии, который выступает за турецкий "Фенербахче", есть и другие безумные истории, по мотивам которых можно снять фильм. Так, в 2014 году Валенсия попал на чемпионат мира только из-за смерти партнёра по команде.
На чемпионат мира в Бразилию в составе сборной Эквадора должен был ехать 27-летний Кристиан Бенитес, который к тому моменту уже ворвался в топ-3 бомбардиров за всю эквадорскую историю.
29 июля 2013 года Чучо, как его называли многие, был госпитализирован в связи с сильной болью в животе. Спустя несколько часов у него произошла остановка сердца. Позже выяснилось, что дело во врожденном дефекте коронарной артерии - определить это смогли уже при вскрытии.
Вскоре место Чучо в сборной занял Эннер Валенсия, который забил четыре гола в пяти товарищеских матчах перед началом чемпионата мира. На мундиале в Бразилии он забил ещё три мяча - гол Швейцарии и дубль Гондурасу. Сегодня 33-летний Валенсия с 37 голами является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Эквадора.
Голы в ворота сборной Катара в матче открытия чемпионата мира Эннер посвятил умершему другу - вместе с партнёрами по команде они подняли руки к небесам.
Валенсия, кстати, мастер убегать не только от защитников сборной Катара. В 2016-м он феерично ушёл от уплаты алиментов прямо во время матча.
Sports.ru вспоминает, как игрока решили выловить прямо на стадионе во время матча сборной Эквадора против Чили, но на 82-й минуте нападающий получил травму и был заменён. По одной из версий - игрок симулировал травму, чтобы скрыться от приставов.
Enner Valencia faked an injury in World Cup qualifying and escaped in an ambulance to avoid arrest. pic.twitter.com/e1kisTiI6B— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 7, 2016
Вслед за медицинским электрокаром бросилась большая группа полицейских. Это и неудивительно, ведь футболист задолжал алименты своей пятилетней дочери на сумму 17 тысяч долларов.
В 2019 году бывшая жена футболиста и её новый молодой человек были задержаны в Майами - они оставили 7-летнюю девочку в машине, а сами ушли развлекаться. Так бывшая супруга Валенсии лишилась прав на опеку, и отныне нападающий Эквадора сам заботится о ребёнке.
Посмотреть за игрой Эннера Валенсии на чемпионате мира можно будет уже 25 ноября, когда его сборная сыграет с Нидерландами. Затем эквадорцам предстоит поединок против Сенегала (29 ноября).
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