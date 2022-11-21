Побег от полиции и похищенная наркоторговцами сестра. Безумная жизнь автора первого гола ЧМ

На чемпионат мира в Бразилию в составе сборной Эквадора должен был ехать 27-летний Кристиан Бенитес, который к тому моменту уже ворвался в топ-3 бомбардиров за всю эквадорскую историю.

29 июля 2013 года Чучо, как его называли многие, был госпитализирован в связи с сильной болью в животе. Спустя несколько часов у него произошла остановка сердца. Позже выяснилось, что дело во врожденном дефекте коронарной артерии - определить это смогли уже при вскрытии.

Вскоре место Чучо в сборной занял Эннер Валенсия, который забил четыре гола в пяти товарищеских матчах перед началом чемпионата мира. На мундиале в Бразилии он забил ещё три мяча - гол Швейцарии и дубль Гондурасу. Сегодня 33-летний Валенсия с 37 голами является лучшим бомбардиром за всю историю сборной Эквадора.

Голы в ворота сборной Катара в матче открытия чемпионата мира Эннер посвятил умершему другу - вместе с партнёрами по команде они подняли руки к небесам.

Валенсия, кстати, мастер убегать не только от защитников сборной Катара. В 2016-м он феерично ушёл от уплаты алиментов прямо во время матча.